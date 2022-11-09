Среда, 9 Ноября 2022 12:44

АрмИнфо. АраратБанк приступит к размещению номинальных купонных облигации ЗАО "ФИНКА УКО" в драмах и долларах США. Период размещения с 16 по 18 ноября 2022 года. Размещение облигаций будет осуществляться посредством стандартного закрытого аукциона. При этом облигации, не размещенные в предыдущий день размещения, будут перенесены на следующий день до полного истечения объема предлагаемых к размещению облигаций.

По сообщению пресс-службы АраратБанка, будут размещены облигации общим объемом 1 000 000 000 (один миллиард) драмов с купонной доходностью 13% годовых и 1 000 000 (один миллион) долларов США с купонной доходностью 7,5% годовых.

Номинальная стоимость облигации, выраженной в драмах РА, составляет 10 000 драмов, а номинальная стоимость облигации, выраженной в долларах США, – 25 долларов. Срок погашения облигаций, номинированных как в драмах РА, так и в долларах США, составляет 24 месяца.

Результаты каждого аукционного дня, такие как выделенный объем, цена отсечения, количество участников аукциона и другие соответствующие данные будут опубликованы на официальных сайтах ОАО «АРАРАТБАНК» и ЗАО «ФИНКА УКО» www.araratbank.am и www.finca.