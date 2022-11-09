Среда, 9 Ноября 2022 12:29

АрмИнфо.При поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в Доме-музее Арама Хачатуряна пройдет музыкальный вечер Jazz Trio Артема Лалаяна.

В ходе концерта прозвучат авторские произведения пианиста, в которых тесно переплетаются ритмы и мелодии джаза, фольклора и классической музыки.

Помимо музыкальной составляющей зрителям представится возможность увидеть персональную выставку уникальных работ художницы Ануш Бабаян (кандидат педагогических наук, доцент Российско-Армянского университета, член Международного фонда армянских художников, Международного союза эстонских художников) и ознакомиться с постоянной экспозицией Дома-музея композитора.

Концерт состоится 11 ноября, в 19:00, в Доме-музее Арама Хачатуряна (ул. Заробяна, 3). Отметим, что в 1988 году в Нагорном Карабахе был создан квартет джазовой музыки <Амарас>, чьим лидером стал пианист и композитор Артем Лалаян. Благодаря оригинальному и колоритному репертуару из авторских композиций, квартет быстро достиг популярности в Армении. Наряду с концертными выступлениями, <Амарас> принимал участие в различных фестивалях и так же быстро привлек внимание джаз-индустрии за пределами своей родины.

В 1993 году руководитель коллектива Артем Лалаян был приглашен в Москву на преподавательскую работу в Эстрадно-джазовый колледж им. Гнесиных, где продолжил историю группы <Амарас>, в чей состав вошли известные российские музыканты. А в 1994 г. музыкант создал этно-джаз-проект <Джаз с армянским акцентом> - с постоянно обновляющимся репертуаром из авторских произведений Артема Лалаяна. Проект имел и имеет большой успех в России и за рубежом. Кроме этого Лалаян является организатором многочисленных фестивалей и конкурсов, в том числе международного фестиваля Jazz Days In Artsakh.

Билеты на концерт можно приобрести по следующей ссылке:

https://www.tomsarkgh.am/ru/event/46014/%D4%B1%D6%80%D5%BF%D5%A5%D5%B4- %D4%BC%D5%A1%D5%AC%D5%A1%D5%B5%D5%A1%D5%B6-Jazz-Trio-%D5%B6.html