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АрмИнфо.Существующие на Южном Кавказе вызовы безопасности обсудили на встрече в Варшаве секретарь Совбеза РА Армен Григорян и вице-председатель Сената Польши Богдан Борусевич.
Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в этом контексте Григорян рассказал о региональных процессах.
Собеседники подчеркнули важность процесса создания демократических институтов в Армении.
В этом контексте Богдан Борусевич выразил поддержку демократической Армении.
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|Экс-замглавы МИД: Отказ Армении от принципа права на самоопределение Арцаха равнозначен клейму агрессора
|Генпрокуратура Армении выявила ущерб государству на 6,6 млрд драмов действиями бизнесмена
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|В Европейском университете Армении открылась научно-исследовательская лаборатория <Инотех>
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|Вице-спикер НС РА рассказал своему французскому коллеге о последствиях азербайджанской агрессии
|Оппозиционер: Азербайджан дал понять, что не планирует продлевать мандат российских миротворцев в Арцахе
|Депутат НС РА: в условиях современного противостояния демократические ценности стали игнорироваться из-за геополитических интересов
|Тегеран: Путь решения проблем на Кавказе лежит через столицы стран региона, а не через обращение к внерегиональным силам
|До конца 2022 года будет созвано первое заседание Политического собрания правящей партии <Гражданский договор>
|Представители МИД Израиля посетили музей Геноцида армян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
|Омбудсмен Арцаха: Все те, кто сегодня посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют агрессию и оккупацию города
|Обстрел Кечутского водохранилища в Армении мог привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, - президент РА
|Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность - судья
|Паспортно-визовая служба Армении переходит на предоставление услуг через электронную очередь
|И спустя 100 лет бывают встречи
|Рабочая группа во главе с Араиком Арутюняном займется модернизацией вузовской системы
|Посольства Германии и Израиля <искренне> поздравили Азербайджан с победой над Арцахом
|Безнаказанность порождает новые преступления: Алиев пригрозил Ирану и похвастался сентябрьской агрессией в отношении Армении
|Армения и Польша определили перспективы сотрудничества в сфере безопасности
|Посол по особым поручениям: Те, кто сегодня поздравляют Азербайджан - поощряют и узаконивают этническую чистку
|Президент Туркменистана принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии
|В Сюнике открылся филиал международной инновационной сети Impact Hub
|Президент Армении на встрече с коллегами из Ирака и Ливана коснулся вопроса спекуляций президента Азербайджана на саммите ЛАГ
|Рубен Варданян: Считаю важным вовлечение в команду людей, которые считают своей первостепенной задачей развитие Арцаха
|Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года - ANCA
|Госсекретарь: США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели
|Шарль Дютуа: Армения - 15 лет назад и сегодня - сильно отличаются
|Ереван: В Вашингтоне состоялась встреча Мирзоян-Олсон-Байрамов
|Никол Пашинян проводит закрытую встречу с членами фракции "Гражданский договор"
|Экс-замглавы МИД Армении: Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера
|Посол Армении и представитель ПА ОДКБ обсудили азербайджанскую агрессию в отношении суверенных территорий РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
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