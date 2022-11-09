Среда, 9 Ноября 2022 11:53

АрмИнфо.В ночь с 8 на 9 ноября подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы.

Согласно МО РА, по состоянию на 10:00 ситуация на передовой относительно стабильная.

Параллельно с этим, с заявлением выступила и Армия обороны Арцаха, в котором опровергла вражескую дезинформацию.

"Очередной дезинформацией является распространенное Минобороны Азербайджана сообщение о том, что якобы военнослужащие Армии обороны Арцаха в ночь с 8 на 9 ноября открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным на оккупированных территориях Мартунинского района Республики Арцах", - подчеркнул в МО РА.