Среда, 9 Ноября 2022 11:51

АрмИнфо. Член парламентской делегации в ПАСЕ, главный докладчик по вопросам местных и региональных властей ПАСЕ Армен Геворкян выступил на 10-м Всемирном форуме <За демократию>, состоявшемся 8 ноября в Страсбурге.

В своем выступлении депутат отметил, что свободный мир сейчас стоит перед судьбоносным выбором сохранения и развития демократии. Этот выбор приведет либо к неуклонному сохранению демократических принципов и традиций, либо к очевидной терпимости к упадку демократии и повсеместной фальсификации. <Перечислю пять основных обстоятельств, которые, на мой взгляд, негативно сказываются на демократическом управлении и не стимулируют широкомасштабную гражданскую активность: постепенное снижение позитивных ожиданий граждан, непрерывное размывание ценностей и идеалов свободного мира и распространение двойных стандартов по всей Европе, поощрение более активного гражданского участия на местном уровне, увеличение социального разрыва из-за трудностей с равным доступом к качественному образованию, беспрепятственное восхождение популистских лидеров наряду с тревожным уровнем манипуляций в социальных сетях и дезинформации>, - отметил представитель НС РА.

Говоря о постепенном снижении позитивных ожиданий граждан, депутат НС, в первую очередь, указал на качество и содержание политической активности современных элит. <К сожалению, во многих европейских странах сегодня многие думают не о лучшем образовании или здравоохранении, а о том, как не потерять работу и не простудиться. Мы все живем в ожидании третьей мировой войны или ядерной катастрофы. Снижение уровня счастья и благополучия ведет к меньшей вовлеченности, меньшей демократии и меньшей безопасности в мире. С неевропейской точки зрения вопрос <Что такое Европа?>, скорее всего, имеет три основных ответа: процветание, справедливость и безопасность. Эти три преимущества также делают Европу уникальным континентом, привлекающим мигрантов со всего мира. Теперь все эти достоинства свободного мира под вопросом, и не из-за международной ситуации, а из-за регресса европейских демократических принципов>, - отметил Геворкян.

Он констатировал, что в условиях современного международного противостояния демократические традиции и ценности свободного мира стали игнорироваться из-за геополитических интересов. Это породило дискурс двойных стандартов и негативно повлияло на мягкую силу общих ценностей в мире. <Некоторые считают, что твердая и бескомпромиссная позиция, занятая Европой в украинском кризисе, является хорошим сигналом для многих, кто ценит идеалы и ценности. Но в других случаях этот принцип отсутствует. Мы должны разорвать цепь непрерывных компромиссов с недемократическими и нелиберальными режимами, чтобы везде оставаться верными нашим ценностям. Такие <двойные стандарты> наиболее ярко проявляются в избирательном отношении, например, к ограничению свободы слова, последовательному давлению на суды или признанию основного права народов на самоопределение. Они также проявляются, когда Европа проявляет избирательные подходы к агрессии и военной оккупации суверенных территорий, исходя только из соображений энергетической безопасности. Посмотрим правде в глаза. согласно журналу Economist Intelligence Unit, в Совете Европы комфортно размещаются как зрелые демократии, так и более молодые авторитарные режимы. И как зафиксировать снижение вовлеченности граждан на государственном уровне?>, - задает вопрос парламентарий.

Он отметил, что в Европе существует три измерения гражданской активности: местная, национальная и наднациональная. <На местном уровне мы видим, как работают самые передовые и совершенные демократические механизмы. В некоторых странах мы наблюдаем появление <лжедемократических режимов>, когда люди голосуют только в день общенациональных выборов, и все. Как назвать политическое большинство, получившее свои голоса в результате свободных выборов, но затем реализующее такую политику, которая не имеет ничего общего с его предвыборными обещаниями или предвыборными программами? Может показаться <новой нормой>, когда правительства принимают судьбоносные решения без сколько-нибудь значимого участия народа, например, изменение статуса нейтралитета государства или смена главы правительства несколько раз подряд без проведения новых выборов. Есть много других примеров, таких как создание новых политических объединений, формирование новых вооруженных сил на континенте>, - заключил депутат армянского парламента.