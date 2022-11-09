Среда, 9 Ноября 2022 11:50

АрмИнфо.Путь решения проблем на Кавказе лежит через столицы стран региона, а не через обращение к внерегиональным силам. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Нассер Канани на фоне сохраняющейся напряженности между Арменией и ее соседом Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.

По его словам, Исламская Республика неизменно делала акцент на необходимости уважения соседями территориальной целостности друг друга.

"Иран осудил оккупацию азербайджанских территорий и поддержал "мирное разрешение спора" между кавказскими странами в соответствии с международным правом", сказал Канани.

Исламская Республика, добавил он, еще раз заявляет о своей готовности содействовать решению нерешенных вопросов между Азербайджаном и Арменией в различных форматах, включая двусторонний, трехсторонний, а также механизм сотрудничества в формате "3+3", в котором участвуют три страны Южного Кавказа Армения, Грузия и Азербайджан плюс Россия, Турция и Иран.

Касаясь недовольства президента Азербайджана Ильхама Алиева недавними встречами между официальными лицами Ирана и Армении и его обвинений в чрезмерной поддержке Еревана Тегераном, Канани сказал, что принципиальная политика ИРИ основана на добрососедстве и расширении отношений со всеми соседями.

При этом он заверил, что Иран никогда не укрепляет свои связи с одним соседом в ущерб другому.

Он сказал, что вот уже почти два года официальные лица Азербайджанской Республики на различных политических, военных уровнях и уровнях безопасности находятся в контакте с различными официальными лицами Республики Армения, прокладывая путь к миру и дружбе, которые поддерживаются Исламской Республикой Ирана. "И причина их беспокойства по поводу наших естественных контактов на соседском уровне с этой страной для нас непонятна", - добавил дипломат, передает MEHR.

Представитель МИД также заявил, что недавние военные учения вдоль границ Ирана с Арменией и Азербайджаном были нормальными и заранее спланированным действиями, о которых заранее по официальным каналам было сообщено заинтересованным соседям.