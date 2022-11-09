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АрмИнфо. До конца 2022 года будет созвано первое заседание Политического собрания правящей партии <Гражданский договор>, сообщает пресс-служба партии.
Согласно источнику, 8 ноября на заседании Правления партии власти, которое вел председатель правления, премьер-министр РА Никол Пашинян, были обсуждены вопросы, вытекающие из устава, принятого на 6-й конференции партии. <Принят ряд решений, касающихся работы правления, направлений деятельности заместителей председателя правления, структуры и штатного расписания партии и проект бюджета партии на 2023 год. Также был обсужден индивидуальный состав Политического собрания партии и принято решение о созыве первого заседания Политического собрания до конца года>, - говорится в сообщении.
Напомним, что 29 октября в Ереване прошел 6-й съезд партии <Гражданский договор>, в ходе которого глава правительства Никол Пашинян был избран председателем правления партии. Также в состав правления вошли Сурен Папикян, Рубен Рубинян, Тигран Авинян, Сасун Микаелян, Араик Арутюнян, Геворг Папоян, Арпине Давоян, Гнел Саносян, Ваагн Алексанян, Ален Симонян, Вагаршак Акопян, Амбарцум Матевосян, Айк Конджорян, Романос Петросян.
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|Оппозиционер: Азербайджан дал понять, что не планирует продлевать мандат российских миротворцев в Арцахе
|Депутат НС РА: в условиях современного противостояния демократические ценности стали игнорироваться из-за геополитических интересов
|Тегеран: Путь решения проблем на Кавказе лежит через столицы стран региона, а не через обращение к внерегиональным силам
|До конца 2022 года будет созвано первое заседание Политического собрания правящей партии <Гражданский договор>
|Представители МИД Израиля посетили музей Геноцида армян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
|Омбудсмен Арцаха: Все те, кто сегодня посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют агрессию и оккупацию города
|Обстрел Кечутского водохранилища в Армении мог привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, - президент РА
|Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность - судья
|Паспортно-визовая служба Армении переходит на предоставление услуг через электронную очередь
|И спустя 100 лет бывают встречи
|Рабочая группа во главе с Араиком Арутюняном займется модернизацией вузовской системы
|Посольства Германии и Израиля <искренне> поздравили Азербайджан с победой над Арцахом
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|Посол по особым поручениям: Те, кто сегодня поздравляют Азербайджан - поощряют и узаконивают этническую чистку
|Президент Туркменистана принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии
|В Сюнике открылся филиал международной инновационной сети Impact Hub
|Президент Армении на встрече с коллегами из Ирака и Ливана коснулся вопроса спекуляций президента Азербайджана на саммите ЛАГ
|Рубен Варданян: Считаю важным вовлечение в команду людей, которые считают своей первостепенной задачей развитие Арцаха
|Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года - ANCA
|Госсекретарь: США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели
|Шарль Дютуа: Армения - 15 лет назад и сегодня - сильно отличаются
|Ереван: В Вашингтоне состоялась встреча Мирзоян-Олсон-Байрамов
|Никол Пашинян проводит закрытую встречу с членами фракции "Гражданский договор"
|Экс-замглавы МИД Армении: Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера
|Посол Армении и представитель ПА ОДКБ обсудили азербайджанскую агрессию в отношении суверенных территорий РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
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