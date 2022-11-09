Среда, 9 Ноября 2022 11:49

АрмИнфо. До конца 2022 года будет созвано первое заседание Политического собрания правящей партии <Гражданский договор>, сообщает пресс-служба партии.

Согласно источнику, 8 ноября на заседании Правления партии власти, которое вел председатель правления, премьер-министр РА Никол Пашинян, были обсуждены вопросы, вытекающие из устава, принятого на 6-й конференции партии. <Принят ряд решений, касающихся работы правления, направлений деятельности заместителей председателя правления, структуры и штатного расписания партии и проект бюджета партии на 2023 год. Также был обсужден индивидуальный состав Политического собрания партии и принято решение о созыве первого заседания Политического собрания до конца года>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 29 октября в Ереване прошел 6-й съезд партии <Гражданский договор>, в ходе которого глава правительства Никол Пашинян был избран председателем правления партии. Также в состав правления вошли Сурен Папикян, Рубен Рубинян, Тигран Авинян, Сасун Микаелян, Араик Арутюнян, Геворг Папоян, Арпине Давоян, Гнел Саносян, Ваагн Алексанян, Ален Симонян, Вагаршак Акопян, Амбарцум Матевосян, Айк Конджорян, Романос Петросян.