Вторник, 8 Ноября 2022 20:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156 на улице Андраника, 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна, частные дома на 1-ом переулке улицы Арменакяна, частные дома 234, 275 на улице Норки Айгинер, ООО “Нью Сяай Груп”, ГНКО “Манкан Тун”, гостиница ‘Режине” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 16, 23, 23/1, 35 и частные дома 14-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 16, 18 на улице Орбели, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, частные дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, жилой дом 8/2 и частный дом 1 на 3-ем переулке Саркавага, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, частные дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице в кв. “Канакер”, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке 2-ой улицы кв. “Канакер”, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-37 на улице Агаси; жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 2-ем тупике ул. Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе, жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилые дома 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азарутяна, частные дома 77-99 на улице Кери, частные дома 19-189 в кв. “Конд”, 10-46 на улице Таиров, 64-350 в кв. “Норагюх”, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, абоненты-жильцы жилых домов 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N87, жилой дом 15 на пр. Багратуняца, 16 на улице Ехбайрутяна, 1, 3 на улице Гарегина Нжде, 17 на улице Манандяна, частные дома на улицах 1, 2, 3, 6, 7, 8 в кв. “Норагавит”, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы кв. ‘Норагавит”, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы, частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы кв. “Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156 на улице Андраника, жилые дома 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Аревик;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Даштаван, Дарбник, Покр Веди;

11:00-13:00 частично село Хнаберд;

11:00-16:00 жилой дом 43 на улице Арза, частично улица Маркса в городе Арташат;

13:00-16:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-15։00 улицы Чаренца, Мгера Мкртчяна, Пахлавуняц, Полиция, школа, детский сад, бензозаправочная станция “Флеш”, ЧП ‘Самвел Пуртоян”, дом отдыха ‘Парк виллидж, гостиничный комплекс “Воску ашхар”, компании ‘Роял”, ‘Легал”, ‘Агамик”, “Адомас”, “Микаэль Варданян”, “Тирамайр”, “Гуд Ренд”, “Матакарарум”, квартал ‘Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-13։00 община Бжни, частные дома Бжни, станции сотовых операторов “Юком”, ‘ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен, Катнахбюр, село Камарис полностью;

12:00-15:00 6, 7, 8 микрорайоны, квартал ‘Кентрон” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), газовая контора и здание мэрии в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 населенный пункт Цаккара полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15։00 улицы Гардмани, Байрона, Г.Надаряна, Чаренца, Комитаса, Септембери 21, Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца, Чилингаряннери, Огостоси 23, Маштоца; территории, прилегающие к кладбищу, в кв. ‘Верин Чамбарак”; ООО “Паргев” в кв. “Верин Чамбарак”, детский сад N5, воинская часть, газозаправочная станция, асфальтовый завод, школа N4 в кв. “Неркин чамбарак” в городе Чамбарак; села Антарамеч, Дзораван, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Гетик, Мартуни, Ттуджур, Неркин Чамбарак, Ваан Шоржа, Ахберк, Драхтик;

в Тавушской области:

12:00-14:00 село Кохб, частично село Бердаван, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Гарибджанян, Ахурик, Воскеат в Ахурянском регионе; птицефабрика “Ширак”, газозаправочная станция Азатана, склад картофеля, частично ООО “Игит”, ресторан “Каркачан” и прилегающие территории.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 125 на улице Арменакяна, частный дом 228 на улице Норки Айгинер, женский оздоровительный центр “Витромед”, ООО ‘Гуанца риелти”, “Айги”, “Людвигович” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 52, 54, 60 110, 112, 130, 132, 134, 136 на улице Андраника, детский сад N95, жилые дома 41, 43 на улице Абеляна, абоненты-жильцы жилых домов 37, 39, 41, 43 на улице Раффи;

11:00-16:00 подъезды 1-6 жилого дома 1 и жилой дом 9 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилой дом 37 на улице Орбели, частный дом 73/1 на улице Дарабаах, частный дом 73 на улице Агбара Тагавора, жилые дома 25/2, 27, 44/1, 50/3 на улице Фанарджяна и жилой дом 1/3 на 2-ом тупике; частные дома 33-60 на улице Фанарджяна и 25-42 на 2-ом переулке, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилые дома 8, 10 и частные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилые дома 27, 34 на улице Гюльбенкяна, частные дома 1-356, 4/1-126/1, 7/2 на улице Шрджанцик Тоннель, жилой дом 32А на улице Саркавага, жилой дом 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, жилые дома 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/2, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, 12, 12/1, 14 на пр. Комитаса, 3/2, 5/1 на улице Абовяна, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 24, 28, 30, 32 на улице Теряна, 58-72 на улице Пушкина, 7-17 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-59 на улице Руставели, 1-19 на улице Фрика, 1, 2, 12 на улице Тапарашрджикнери, 1-9 на улице Сурб Ованнеса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 6, 8, 10 на улице Гарегина Нжде, 51 на улице Манташяна, 5, 7, 9 на улице Араратяна, жилой дом 25/27 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-13:00 села Айтах и Ферик;

14:00-16:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично села Даштаван и Сис;

10։30-12։00 частично село Ехегнаван; село Ноякерт;

11։00-16։00 жилые дома 93, 96 на улице Маркса, частично участок трассы Ереван-Ерасх 10 в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен о Катнахбюр;

11:00-16:00 село Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварта “Е-2” в Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Веолия Джур”, ООО “Норма Кат”, собственник ‘Г.Шагинян”, “РЕД Груп”, “Н.Н.Миадзуйл”, садоводческая компания Зовуни, винный завод, собственник “А.Манукян”, ООО “Квадра Констракшн”, село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, ООО “ЛСАГ”, ‘Кооператив Уют”, ‘Универсал”, квартал “Грасеняк”, кооперативы “Виктория”, “Лилит”, ООО ‘Трансгаз”, садоводческая компания ‘Арагиль”, ООО ‘Сарнаран”, квартал “Датавор”, ООО ‘Зовуни”, квартал “Нор”, ООО “В.Петросян”, “Тамара ев Ани”, “Д.Мартиросян”, квартал ‘Х-1’, ООО ‘Каре Дар”, “Арколад”, “М.Восканян”, “Каранк”, “Лива Декол”;

в Гегаркуникской области:

09։30-12։30 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

12։00–14:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

11:00-13:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Ехегнут и Дебед;

в Ширакской области:

10:00-13:00 частично 10-ая улица села Паник в Артикском регионе;

10:00-14:00 частично 2-ая улица села Мец Сепасар в Ашоцком регионе;

10:00-15:00 частично 1-4 улицы села Ширакаван в Анийском регионе;

11:00-17:00 кварталы “Муш-2”, “Хачкар”, комплексы “Ранчо”, “Вардбах” и прилегающие территории в городе Гюмри;

в Сюникской области:

10:30-13:00 улицы Анахутяна, Гарегина Нжде, Давида Бека в городе Горис.