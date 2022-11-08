Вторник, 8 Ноября 2022 20:28

АрмИнфо.В результате войны, развязанной против народа Арцаха осенью 2020 года, Азербайджан оккупировал около 200 населенных пунктов Республики Арцах, в том числе центр армянской культуры - город Шуши. Об этом говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха Гегама Степаняна по случаю второй годовщины оккупации Азербайджаном Шуши.

Он напомнил, что в соответствии с незаконным решением от 5 июля 1921 года об аннексии Нагорного Карабаха Азербайджаном в качестве центра формируемой армянской автономии был выбран город Шуши.

"Однако в 1923 году, когда в небольшой части Арцаха сформировалась Нагорно- Карабахская автономная область, центром стал не Шуши, а Степанакерт - с дальносрочной целью отчуждения Шуши от Арцаха.

Азербайджан постоянно работал в направлении захвата Шуши, искажения его армянской идентичности и представления его азербайджанским. В ходе присваивания города, как в начале 1900-х годов, так и в 2020 году, основным инструментом турецко- азербайджанского тандема была этническая чистка и геноцид - физическое уничтожение армянского населения, депортация, уничтожение и искажение созданных ими духовно­культурных ценностей.

Культурное наследие Шуши является уникальным и самобытным свидетельством армянской принадлежности города. Именно поэтому в дни войны 2020 года церковь Сурб Аменапркич Казанчецоц была дважды преднамеренно обстреляна, после прекращения огня церковь Сурб Ованес Мкртич (Канач жам) постоянно осквернялась, как и многочисленные армянские культурные ценности, находящиеся в Шуши. Азербайджан постоянно разрушает гражданскую инфраструктуру, частные и многоквартирные дома города.

Сегодняшний оккупированный и очищенный от армян Шуши является реальным примером вековой и неизменной турецко?-азербайджанской политики этнической чистки Арцаха. Привозя в Шуши международные делегации по различным поводам, Азербайджан пытается легитимировать свою агрессию. Все те, кто посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют применение силы, агрессию и оккупацию города.

Сегодняшняя оккупация Шуши не меняет его статус - он был и будет неотъемлемой частью Республики Арцах", - говорится в заявлении Омбудсмена Арцаха.