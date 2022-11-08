Вторник, 8 Ноября 2022 20:21

АрмИнфо. 7 ноября президент Армении Ваагн Хачатурян выступил на 27-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эль-Шейхе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, президент отметил, что борьба с изменением климата является важной составляющей глобальной повестки, которая требует совместной работы. <Изменение климата происходит даже быстрее, чем предполагалось ранее. Человечество является не только свидетелем этого изменения, но и непосредственно затронуто им. Экосистемы находятся под угрозой исчезновения, водные ресурсы истощаются, учащаются наводнения, ураганы, лесные пожары, жара и засуха", - сказал Ваагн Хачатурян.

Коснувшись влияния конфликтов на окружающую среду, президент сказал. <Все мы прекрасно осознаем разрушительную силу конфликтов для окружающей среды и ее ресурсов. Последствия войны для экосистем различаются и зависят от масштабов и продолжительности конфликта, а также от используемых видов оружия. К сожалению, недавно Армения столкнулась с таким вызовом. 13 сентября текущего года Азербайджан начал агрессию, направленную против суверенной территории Армении. Под сильный обстрел попали густонаселенные города на востоке и юго-востоке Армении, в том числе город Джермук, известный как горный курорт и центр медицинского туризма. Боевые действия против указанных районов сопровождались применением широкого спектра вооружений, в том числе, артиллерии и боевых беспилотников, что нанесло значительный ущерб уникальному природному ландшафту. Обстрел Кечутского водохранилища также мог привести к многочисленным человеческим жертвам и иметь катастрофические последствия для окружающей среды>, - отметил президент РА.

Президент подчеркнул, что, несмотря на вызовы и вопросы безопасности, проблема изменения климата продолжает занимать первостепенное место в повестке дня правительства Армении.

<В частности, климатоустойчивое и низкоуглеродное развитие на основе устойчивой и долгосрочной стратегии адаптации к изменениям климата, инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность, использование инновационных и современных климатических технологий, продвижение электротранспорта и развитие атомной энергетики определены в качестве приоритетов>, - сказал президент.