Вторник, 8 Ноября 2022 20:12

АрмИнфо. С 14 ноября подача заявления на получение или прекращения гражданства Армении, первичная паспортизация лица, получившего гражданство РА, а также предварительная проверка документов на получение гражданства и предоставление консультаций будет осуществляться посредством электронной очереди. Об этом сообщает пресс-служба Полиции РА.

В ведомстве добавили, что с 14 по 18 ноября параллельно с электронной очередью будет действовать и порядок обслуживания граждан по талонам посредством очереди через специальные устройства (в соотношении 50 процентов), а с 21 ноября обслуживание будет осуществляться исключительно через электронную очередь.

Записаться на прием можно онлайн, записавшись на визит в паспортно-визовый отдел на платформе e-request.am. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе, заполнив соответствующие поля: войти в систему, нажать кнопку "Забронировать визит", в окне "Очередь" выбрать окно "Паспортно-визовое отделение", указать тип действия и назначить предпочтительный день и время для совершения соответствующего действия в паспортно-визовом отделе.

Каждый заявитель должен заполнить только свои личные данные для постановки в очередь. Заявители, поставленные в очередь с данными других лиц, обслуживаться не будут.