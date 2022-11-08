Вторник, 8 Ноября 2022 20:06

АрмИнфо.Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна будет создана рабочая группа по разработке перечня направлений вузов и их содержания. Согласно официальному сайту правительства, группу возглавит руководитель аппарата главы кабмина Араик Арутюнян.

Согласно документу, руководителю рабочей группы поручено до 30 ноября 2022 года разработать и представить премьер-министру Республики Армения аналитическую справку о модернизации вузовской системы университетов, в том числе:

1) предложение о перечне вновь образованных вузов, их направлениях и содержании;

2)предложения по образовательным программам, реализуемым вновь образованными вузами, в том числе рекомендации о возможном слиянии действующих программ и введении новых образовательных программ;

3) сведения о прогнозируемом количестве обучающихся во вновь образованных вузах, в том числе статистические данные о годовых поступающих и выпускниках каждого из вузов (в том числе частных) за последние 10 лет;

4) рекомендации по размещению вновь образованных вузов в академическом городке;

5) сведения о научно-исследовательских институтах и функциях соответствующего вуза;

6) рекомендации по университетским стандартам (определение физической, материальной и правовой инфраструктуры).

7) <концепция содержания института подготовки офицеров, имея в виду, что основной задачей <офицерской академии> должна быть подготовка государство-центриского офицера>.

Напомним, что в октябре студенты Ереванского лингвистического университета им. Брюсова проводили акции протеста в связи с появившейся информацией о том, что ВУЗ планируют объединить с Педагогическим университетом им. Х. Абовяна и Физкультурным институтом. Студенты инициировали сбор подписей против введенного в оборот проекта. Как сообщали ряд СМИ, здание Лингвистического университета им. В.Брюсова будет продано частному лицу. Согласно слухам, муссируемым в средствах массовой информации, здание намерен приобрести член правящей фракции Гражданский договор Хачатур Сукиасян. Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян заявил, что проект объединения трех ВУЗов Армении (Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова, Педагогического университета и Физкультурного института) имеется, однако для студентов и профессорско-преподавательского состава резких изменений не предвидится. Вместе с тем он заверил, что все три здания сохранятся, и все останутся на своих местах. <Никаких переездов, никаких новых комнат не будет>, - сказал он. При этом глава ведомства напомнил об идее Академического городка, предусматривающего уже широкомасштабные действия по линии ВУЗов, которые будут включены в концепт городка.