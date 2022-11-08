Вторник, 8 Ноября 2022 19:45

АрмИнфо. Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн поделился публикацией по случаю так называемого дня победы, отмечаемого в Баку после широкомасштабной военной агрессии азербайджано-турецкого тандема против самоопределившейся Нагорно-Карабахской Республики.

"Сегодня, через 2 года после окончания 44-дневной войны, мир еще более актуален, чем когда-либо. Дадим миру шанс!", - написал германский посол в Twitter, опубликовав фотографию голубя, держащего в клюве оливковую ветвь.

Если посол Германии как-то еще сохранил рамки дозволенного в своей публикации, то в посольстве Израиля не стали скрывать своей полной поддержки агрессивной риторики Азербайджана и поздравили его с "победой". "С Днем Победы, Азербайджан! Желаем всему региону мира, процветания и полного надежд будущего!", - отметили в посольстве Израиля в АР.

Заметим, что в числе государств, которые также приветствовали азербайджанскую агрессию в отношении Нагорного Карабаха оказались естественные союзники - Турция, Пакистан и союзник Армении по ОДКБ - Казахстан.

Причем необходимо заметить, что т.н. День победы в отечественной войне является официальным, но не государственным праздником, в связи с чем иностранные государства, как и их диппредставительства не обязаны выдерживать протокол, связанный с памятными датами. Из этого можно сделать вывод об искренней позиции государств к кровопролитной войне осени 2020 года, вопреки международному принципу <неприменения или угрозы применения силы> в вопросах реализации другого международного принципа <права народов на самоопределение>.

Напомним, что 27 сентября 2020 года ВС Азербайджана при поддержке Турции, Пакистана и Израиля, а также посредством привлечения наемников с Ближнего Востока инициировали широкомасштабную военную агрессию против самоопределившегося народа Нагорного Карабаха. Боевые действия завершились в ночь на 10 ноября подписанием трехстороннего заявления лидеров Армении, Азербайджана и России, которым Арцах потерял 75% своих территорий. Азербайджан считает днем так называемой победы 8 ноября, поскольку именно в этом день был сдан армянский город Шуши.