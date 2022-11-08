Вторник, 8 Ноября 2022 18:35

АрмИнфо. Агрессия, обеспечившая Азербайджану победу над Нагорным Карабахом осенью 2020 года, лишила азербайджанского диктатора Ильхама Алиева чувства меры, а молчаливое поощрение международного сообщества породило в нем вседозволенность.

Так, 8 ноября на мероприятии в оккупированном Шуши, Алиев вновь похвастался агрессией против Нагорного Карабаха и Армении, и решил побряцать оружием перед Ираном. В этом ключе он заверил, что азербайджанская сторона укрепляет свою армию и способна дать отпор любому.

"Армения должна знать, что в нынешних рамках нас удерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а наша собственная политика. Мы никого не боимся. Если бы мы кого-то боялись, то никогда не начали бы Вторую карабахскую войну. Несмотря на то, что война закончилась два года назад - есть тревожные моменты", - сказал он, в очередной раз выразив территориальные претензии к армянам Нагорного Карабаха.

В очередной раз признав, что Азербайджан оккупировал армянские территории, он опять пригрозил новой войной. "Они (армяне -ред.) должны понять это, чтобы не стать во второй раз жертвой тех, кто сидят за границей и хотят рассматривать этот регион как площадку для игр. Главное влияние, главное слово принадлежат здесь нам. Наша армия проявила героизм, профессионализм и самоотверженность. Если понадобится, то мы еще раз продемонстрируем это и добьемся желаемого, это знают все, пусть это знают и те, кто проводят боевые учения в поддержку Армении на нашей границе. Нас никто не может напугать", - побряцал Алиев оружием перед Ираном.

Бессменный азербайджанский лидер, окрыленный бездействий цивилизованного международного сообщества, также похвастался сентябрьской агрессии ВС Азербайджана в отношении суверенных территории Армении. "События 13-14 сентября произошли не просто так. Наш ответ мог бы быть немного меньшим, если бы они выполнили взятые на себя обязательства. Наш ответ мог бы быть более жестким, если бы мы хотели новой войны. Мы не хотим этого, мы не хотим кровопролития. Просто мы хотим свое право", - сказал Алиев, не пояснив в чем же заключается это право: в истязании военнопленных, в изнасиловании, убийстве и расчленении беспомощных женщин, или же в бомбежке мирного населения и гражданских учреждений?

Для пущей уверенности он решил продемонстрировать и свою силу перед Россией, и и продолжил как мантру повторять, что российские миротворцы размещены в Арцахе временно.

"Российские миротворцы временно размещены там, их срок указан в заявлении от 10 ноября 2020 года, и если они полагаются на кого-либо, все равно столкнутся с трагедией", - сказал Алиев, таким образом, не скрывая, какая участь ждет население Нагорного Карабаха после ухода российских миротворцев.

Он также похвастался тем, что международные акторы, в большинстве своём, поддержали азербайджанскую агрессию против Арцаха, поскольку икорная дипломатия и вливаемы на протяжении десятилетий нефтедоллары принесли свои желаемые плоды.

"Правда, некоторые зарубежные покровители Армении хотят нас в чем-то обвинить. Я ответил и им. Опять же, если снова начнут кричать, я отвечу им. Это меня не остановит", - отметил Алиев, окрыленный поддержкой Турци