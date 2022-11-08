Вторник, 8 Ноября 2022 18:29

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял помощника Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Выразив признательность за уделённое время, гость подтвердил заинтересованность США в укреплении межгосударственных отношений, выстраиваемых на принципах конструктивности и равноправного взаимовыгодного партнёрства.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что рад возможности в ходе сегодняшней встречи обсудить вопросы дальнейшего развития традиционно дружественного, взаимоуважительного туркмено-американского диалога, придания двустороннему сотрудничеству новых стимулов.

В продолжение беседы отмечалось, что в нынешнем году исполнилось 30 лет установления дипломатических отношений между Туркменистаном и США. Основой межгосударственного партнёрства является наработанный многолетний позитивный опыт взаимодействия. В настоящее время между двумя странами успешно развиваются контакты в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В данной связи отмечалось, что Туркменистан и США намерены продолжать многовекторное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате, в рамках авторитетных международных организаций, и прежде всего ООН, в целях достижения устойчивого развития и всеобщего благополучия. Подчёркивалось, что наша страна, чей нейтральный статус дважды подтверждён Генеральной Ассамблеей ООН, вносит весомый вклад в укрепление диалога взаимопонимания и доверия на мировой арене.

В контексте обсуждения перспектив торгово-экономического партнёрства, являющегося одним из приоритетных направлений туркмено-американских отношений, особо отмечалась значимая роль Делового совета «Туркменистан–США», который принимает непосредственное участие в проведении совместных бизнес-форумов, выставок, встреч и других профильных мероприятий. Всё это способствует углублению взаимовыгодных связей в ключевых отраслях экономики, стимулированию инвестиционной активности, продуктивных контактов между государственными структурами и деловыми кругами обеих стран.

Последовательно проводимая Туркменистаном политика «открытых дверей», дальновидная экономическая стратегия, созданный в стране благоприятный инвестиционный климат обуславливают широкий потенциал для эффективного сотрудничества и привлекательность перспективного туркменского рынка для американских и в целом для зарубежных партнёров.

Неотъемлемой составляющей межгосударственного диалога также выступает взаимодействие в областях культуры, образования, науки и технологий. В данных направлениях организуются различные мероприятия, образовательные обмены, творческие акции, реализуются совместные проекты по изучению и сохранению богатого историко-культурного наследия туркменского народа. Наряду с этим в свете современных реалий большое значение придаётся контактам по линии экологии, в том числе по вопросам, связанным с климатическими изменениями.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и помощник Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу выразили уверенность, что традиционные туркмено-американские отношения, опираясь на неизменную добрую волю сторон, будут и впредь динамично развиваться, наполняясь новым конкретным содержанием.