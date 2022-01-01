|Представители МИД Израиля посетили музей Геноцида армян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
|Омбудсмен Арцаха: Все те, кто сегодня посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют агрессию и оккупацию города
|Обстрел Кечутского водохранилища в Армении мог привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, - президент РА
|Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность - судья
|Паспортно-визовая служба Армении переходит на предоставление услуг через электронную очередь
|И спустя 100 лет бывают встречи
|Рабочая группа во главе с Араиком Арутюняном займется модернизацией вузовской системы
|Посольства Германии и Израиля <искренне> поздравили Азербайджан с победой над Арцахом
|Безнаказанность порождает новые преступления: Алиев пригрозил Ирану и похвастался сентябрьской агрессией в отношении Армении
|Армения и Польша определили перспективы сотрудничества в сфере безопасности
|Посол по особым поручениям: Те, кто сегодня поздравляют Азербайджан - поощряют и узаконивают этническую чистку
|Президент Туркменистана принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии
|Президент Армении на встрече с коллегами из Ирака и Ливана коснулся вопроса спекуляций президента Азербайджана на саммите ЛАГ
|Рубен Варданян: Считаю важным вовлечение в команду людей, которые считают своей первостепенной задачей развитие Арцаха
|Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года - ANCA
|Госсекретарь: США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели
|Шарль Дютуа: Армения - 15 лет назад и сегодня - сильно отличаются
|Ереван: В Вашингтоне состоялась встреча Мирзоян-Олсон-Байрамов
|Никол Пашинян проводит закрытую встречу с членами фракции "Гражданский договор"
|Экс-замглавы МИД Армении: Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера
|Посол Армении и представитель ПА ОДКБ обсудили азербайджанскую агрессию в отношении суверенных территорий РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
|Грачья Саркисян: Пока не решил, чем буду заниматься после своей отставки
|Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
|В Ереване возле правительственных дач мужчина совершил акт самосожжения
|Гимнаст из Армении стал первым армянином, победившим на чемпионате мира
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой в Армении и Арцахе
|Украинский арменовед Ирина Гаюк стала обладательницей очередной престижной премии
|Национальный филармонический оркестр Армении готовится к Петербургским гастролям
|На площади Франции в Ереване проходит митинг единства в поддержку Арцаха
|Сурен Папикян пообещал разведчикам высокие зарплаты и современные средства разведки
|МО Армении сообщило о нарушении вражескими силами режима прекращения огня в направлении Гегаркуника
|Армения поддержала в ГА ООН резолюцию по Борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, способствующие эскалации расизма и ксенофобии
|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
|Артак Бегларян назначен советником Рубена Варданяна
|Байрамов обвиняет третьи страны в попытке повлиять на позицию Армении в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении
|В Армении объединят усилия в борьбе с языком ненависти
|Святой Эчмиадзин призывает всех армян объединиться в защиту суверенитета и территориальной целостности Армении и права Арцаха на самоопределение
|Посольство США попросило своих граждан держаться подальше от завтрашнего антиправительственного митинга и демонстраций
|Отложен визит спикера парламента Ирана в Азербайджан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
|Испанские депутаты в знак солидарности с Арменией отказались ратифицировать соглашение с Азербайджаном
|Глава МИД Армении провел переговоры с делегацией гражданской миссией ЕС
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
|В сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном – эксперт
|НДП: Правящая политическая сила возвращает Армению к полуавторитаризму
|Вести переговоры с Азербайджаном всегда более продуктивно, чем вести с ним военные действия - Арам Саркисян
|Читать больше
|Представители МИД Израиля посетили музей Геноцида армян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Мнение: Американское посредничество является сдерживающим механизмом азербайджанской агрессии
|Омбудсмен Арцаха: Все те, кто сегодня посещают Шуши, становятся соучастниками депортации людей и легитимируют агрессию и оккупацию города
|Обстрел Кечутского водохранилища в Армении мог привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды, - президент РА
|Одной из самых главных проблем судов Армении является их перегруженность - судья
|Паспортно-визовая служба Армении переходит на предоставление услуг через электронную очередь
|И спустя 100 лет бывают встречи
|Рабочая группа во главе с Араиком Арутюняном займется модернизацией вузовской системы
|Посольства Германии и Израиля <искренне> поздравили Азербайджан с победой над Арцахом
|Безнаказанность порождает новые преступления: Алиев пригрозил Ирану и похвастался сентябрьской агрессией в отношении Армении
|Армения и Польша определили перспективы сотрудничества в сфере безопасности
|Посол по особым поручениям: Те, кто сегодня поздравляют Азербайджан - поощряют и узаконивают этническую чистку
|Президент Туркменистана принял помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии
|Президент Армении на встрече с коллегами из Ирака и Ливана коснулся вопроса спекуляций президента Азербайджана на саммите ЛАГ
|Рубен Варданян: Считаю важным вовлечение в команду людей, которые считают своей первостепенной задачей развитие Арцаха
|Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года - ANCA
|Госсекретарь: США привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном
|Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели
|Шарль Дютуа: Армения - 15 лет назад и сегодня - сильно отличаются
|Ереван: В Вашингтоне состоялась встреча Мирзоян-Олсон-Байрамов
|Никол Пашинян проводит закрытую встречу с членами фракции "Гражданский договор"
|Экс-замглавы МИД Армении: Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера
|Посол Армении и представитель ПА ОДКБ обсудили азербайджанскую агрессию в отношении суверенных территорий РА
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
|Грачья Саркисян: Пока не решил, чем буду заниматься после своей отставки
|Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
|В Ереване возле правительственных дач мужчина совершил акт самосожжения
|Гимнаст из Армении стал первым армянином, победившим на чемпионате мира
|Вражеские силы продолжают провокации на передовой в Армении и Арцахе
|Украинский арменовед Ирина Гаюк стала обладательницей очередной престижной премии
|Национальный филармонический оркестр Армении готовится к Петербургским гастролям
|На площади Франции в Ереване проходит митинг единства в поддержку Арцаха
|Сурен Папикян пообещал разведчикам высокие зарплаты и современные средства разведки
|МО Армении сообщило о нарушении вражескими силами режима прекращения огня в направлении Гегаркуника
|Армения поддержала в ГА ООН резолюцию по Борьбе с героизацией нацизма и неонацизма, способствующие эскалации расизма и ксенофобии
|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
|Артак Бегларян назначен советником Рубена Варданяна
|Байрамов обвиняет третьи страны в попытке повлиять на позицию Армении в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении
|В Армении объединят усилия в борьбе с языком ненависти
|Святой Эчмиадзин призывает всех армян объединиться в защиту суверенитета и территориальной целостности Армении и права Арцаха на самоопределение
|Посольство США попросило своих граждан держаться подальше от завтрашнего антиправительственного митинга и демонстраций
|Отложен визит спикера парламента Ирана в Азербайджан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
|Испанские депутаты в знак солидарности с Арменией отказались ратифицировать соглашение с Азербайджаном
|Глава МИД Армении провел переговоры с делегацией гражданской миссией ЕС
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
|В сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном – эксперт
|НДП: Правящая политическая сила возвращает Армению к полуавторитаризму
|Вести переговоры с Азербайджаном всегда более продуктивно, чем вести с ним военные действия - Арам Саркисян
|Читать больше
|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
|В сфере безопасности не следует ожидать более углубленного сотрудничества между Арменией и Ираном – эксперт
|Вести переговоры с Азербайджаном всегда более продуктивно, чем вести с ним военные действия - Арам Саркисян
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|Читать больше
|Дашнакцакан: Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ
|Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
|Итальянский политик: Арцах сам должен решить вопрос своего статуса
|Настало время открыть турецко-армянскую границу - Пайлан
|Пашинян заверяет, что существенный рост расходов на оборону не противоречат мирной повестке правительства РА
|Российский политолог: Надо объективно признать - военное присутствие России в регионе гарантирует сохранение национальной государственности Армении
|В Госдепе США назвали ключ к урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном
|В капусте взаимных противоречий сложно было ожидать заявления в Сочи, полностью удовлетворяющее одну из сторон - эксперт
|Лукашенко признался, что предлагал Ильхаму Алиеву инвестировать в Армению
|Ишхан Сагателян обратился к Католикосу Всех армян, интеллигенции, молодежи и правящей партии "Гражданский договор"
|В посольстве Франции в Ереване состоялась презентация двуязычной книги Чаренца "Радуга" и..."
|Роберт Кочарян назвал постыдным решение властей Армении запретить въезд в страну депутату Госдумы
|Шармазанов назвал геополитических бенефициаров теракта в парламенте Армении в 1999 году
|Востоковед: Эрдоган своего не упустит в ситуации с Арменией - ему ещё Организацию Тюркских Государств надо превратить в новую Оттоманскую Порту