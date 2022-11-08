Вторник, 8 Ноября 2022 11:12

АрмИнфо. На полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата президент РА Ваагн Хачатурян провел отдельные встречи с коллегой из Ирака Абдулой Латифом Рашидом и исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати.

Как сообщает перс-служба главы РА, на встрече с иракским коллегой Хачатурян отметил, что Ирак является надежным партнером Армении в регионе и Ереван придает большое значение углублению многопланового сотрудничества с Багдадом.

В свою очередь президент Ирака подчеркнул, что проживающие в их стране армяне пользуются поддержкой иракских властей и они высоко ценят тесные армяно-иракские отношения. По его словам, в последние годы в двустороннем товарообороте наблюдается положительная динамика, что является признаком серьезного двустороннего экономического потенциала, и необходимо приложить усилия для его реализации.

Была достигнута договоренность о продолжении взаимных контактов, направленных на развитие экономических отношений и активизацию взаимодействия в различных сферах.

В этой связи Хачатурян подчеркнул, что у Армении прекрасные отношения с подавляющим большинством исламских стран, в том числе с арабскими странами. В этом контексте он выразил обеспокоенность недавним выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите Лиги арабских государств, в котором он спекулировал религиозным фактором в своих обвинениях в адрес Армении, придавая религиозный оттенок нагорно-карабахскому конфликту и пытаясь настроить исламские, в данном случае арабские страны против Армении. президент Хачатурян однозначно подчеркнул, что карабахский конфликт не имеет и не может иметь религиозного аспекта, поскольку армяне Нагорного Карабаха борются за свое право жить и созидать в безопасности на своей родине.

Этот же вопрос Хачатурян поднял и на встрече с премьером Ливана. При этом Хачатурян подчеркнул, что заявления президента Азербайджана не имеют ничего общего с действительностью, Армения имеет многочисленных друзей в мусульманском мире, а упомянутые разрушенные мечети касаются периода Советского Союза, когда проводилась государственная политика, которая в равной мере отвергала все религии, и есть много церквей, также разрушенных в тот период.

Премьер-министр Ливана в ответ на это подчеркнул, что лично присутствовал на саммите и выразил мнение, что Армении нужно ещё больше активизировать усилия по сближению отношений с государствами арабского мира, чтобы избегать подобных недопониманий.

Хачатурян подчеркнул, что в арабском мире Ливан один из давнишних друзей Армении, контакты и взаимодействие с которым обладают широкими возможностями постоянного сближения и развития.