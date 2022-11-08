Вторник, 8 Ноября 2022 10:57

АрмИнфо. <Крайне важным считаю командную работу и вовлечение в команду таких людей, которые считают своей первостепенной задачей вопросы будущего развития Арцаха и готовы сделать все для достижения этой цели>, - написал на своей странице в Facebook государственный министр Арцаха, бизнесмен и филантроп Рубен Варданян.

Согласно его записи, бывшие госминистры Артак Бегларян и Григорий Мартиросян, бывший министр культуры и образования Нарине Агабалян, бывший министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян и бизнесмен Арман Акопджанян будут работать вместе с Варданяном в качестве советников государственного министра республики.

<Я рад, что Артак Бегларян принял мое предложение и остался в команде. Все остальные советники будут работать на общественных началах. Это люди, объединившиеся вокруг общей идеи будущего и развития Арцаха. Благодарю вас и других членов команды за то, что вы рядом со мной, и желаю вам успехов в этой ответственной работе>, - написал Рубен Варданян.