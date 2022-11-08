Вторник, 8 Ноября 2022 10:56

АрмИнфо.Армяне США могут сыграть решающую роль на промежуточных выборах 2022 года, обеспечив рекордную явку в поддержку друзей и оппозицию противникам, участвовавшим в гонке от штатов Пенсильвания и Калифорния до Флориды, Мичигана и Массачусетса. Об этом говорится в сообщении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

<Рекордная явка американцев армянского происхождения, проголосовавших на этих выборах, делает наше сообщество потенциально ключевым избирателем в гонках по всей стране>, - сказал председатель ANCA Раффи Амбарян. Он добавил, что политическое разнообразие представляет собой основную силу общины, как и традиции пересекать выдвижение кандидатов, деятельность которых влияет на выживание Арцаха и безопасность Армении.

ANCA уделяет первостепенное внимание поражению доктора Мехмета Оза и избранию Джона Феттермана в гонке за место в Палате представителей. Оз, который отказывается признавать Геноцид армян, имеет двойное гражданство - США и Турции, он служил в турецкой армии, голосовал на выборах в Турции, получил миллионы от государственной авиакомпании

Турции и тесно связан с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и отказался признать Геноцид армян. Феттерман, со своей стороны, поддержал признание Геноцида армян и призвал к более широкому информированию общественности об этом преступлении. ANCA ведет активную кампанию против доктора Оза, как на республиканских праймериз, так и на всеобщих выборах.

ANCA также усердно работает над переизбранием сенатора Марко Рубио, который отстаивал закон о привлечении к ответственности руководство Азербайджана, осуждал агрессию Баку и препятствовал оказание США военной помощи Баку. В качестве члена Комитета по международным отношениям сенатор Рубио сотрудничал с председателем комиссии сенатором Бобом Менендесом по ряду инициатив, поддерживаемых ANCA.

Для армянской общины на выборах в Палату представителей приоритетом является также переизбрание конгрессмена Дэвида Валадао, который посетил Арцах и постоянно получал положительные оценки со стороны ANCA. Организация также поддерживает переизбрание Джима Косты - борца за приоритеты армяно-американской политики с положительной оценкой. Коста на протяжении многих лет продвигал армяно-американские политические приоритеты.

В целом, ANCA поддержала 88 кандидатов в Палату представителей и Сенат, которые заслужили поддержку американских армян своими конкретными действиями в поддержку политических приоритетов общины.

Напомним, что 8 ноября американцы примут участие в голосовании на выборах в Конгресс США, в ряде штатов также пройдут выборы губернаторов и представителей местных законодательных собраний. На выборах будет избрана 435-местная Палата представителей США (нижняя палата Конгресса), и треть мест в сенате. Западные СМИ отмечают, что эти выборы косвенным образом позволят узнать оценку, данную американцами деятельности президента США Джо Байдена, а также - станут важным индикатором настроений в преддверии следующих выборов главы государства в 2024 году. Выборы проходят в середине президентского срока, и поэтому называются промежуточными