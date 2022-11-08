Вторник, 8 Ноября 2022 10:06

АрмИнфо. Соединенные Штаты привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Госсекретаря США Энтони Блинкен перед встречей с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым 7 ноября в Блер-Хаусе.

"Прямой диалог - лучший путь к действительно прочному миру, и мы очень рады его поддержать.

США решительно поддерживают суверенитет и территориальную независимость как Армении, так и Азербайджана. Восстановление независимости в 1991 году было жизненно важным моментом в обеспечении прав обеих стран, прав, которые мы решительно поддерживаем", - отметил Госсекретарь США.

При этом он посчитал справедливым сказать, что более 30 лет конфликта вокруг Нагорного Карабаха привели к огромным человеческим и материальным издержкам - потерянным жизням, глубоким шрамам. "Но то, что мы видим сейчас, - это реальные и смелые шаги обеих стран, направленные на то, чтобы оставить прошлое позади и работать над достижением прочного мира.

Обе страны работают для достижения этой цели и, в конечном счете, для светлого будущего Южного Кавказа - будущего мира, стран в мире, стран, работающих вместе во имя лучшего будущего.

И я бы просто сказал, что Соединенные Штаты, как друг Армении и Азербайджана, готовы сделать все возможное, чтобы поддержать вас в этих усилиях; идти с вами по пути к прочному миру, помогать всем, чем можем. Это, я думаю, обещание лучшего, светлого будущего. И я аплодирую вам обоим и вашим правительствам за мужество и решимость, которые вы проявляете, чтобы добраться до места назначения", - добавил Блинкен.