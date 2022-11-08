Вторник, 8 Ноября 2022 10:06

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов провели встречу в столице США Вашингтоне. Министры посетили Блэр-Хаус, где также состоялась совместная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщает перс-служба МИД РА, министры иностранных дел обменялись мнениями об элементах потенциального мирного договора и констатировали, что есть ряд проблем, которые еще нуждаются в решении. Обе стороны подтвердили взятые на себя обязательства руководителями Армении и Азербайджана на встречах 6 октября в Праге и 31 октября в Сочи.

Главы МИД Армении и Азербайджана договорились ускорить свои переговоры и провести еще одну встречу в ближайшие недели.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном