Вторник, 8 Ноября 2022 00:39

АрмИнфо.8 ноября, в 19:00, в Концертном зале им. Арама Хачатуряна состоится фантастический концерт Национального филармонического оркестра Армении с участием музыкантов мировой величины - пианиста-виртуоза Николая Луганского и швейцарского дирижера Шарля Дютуа. Выступление артистов в Армении пройдет в рамках фестиваля <Ереванские перспективы>.

Отметим, что в ходе первого ереванского концерта в исполнении Нацфилармонического оркестра под руководством Дютуа прозвучит Концерт №2 для фортепиано с оркестром Фридриха Шопена и Фантастическая симфония Гектора Берлиоза.

В преддверии концерта, 7 ноября, в Ереване состоялась пресс-конференция, в ходе которой артисты поделились своими впечатлениями об Армении и встречей с Национальным филармоническим оркестром.

В частности, Шарль Дютуа отметил, что воодушевлен встречей с

армянскими музыкантами. Он рассказал, что изначально для ереванского

концерта предложили другую программу, однако по просьбе

Филармонического оркестра, был выбран Берлиоз.

Вместе с тем маэстро отметил, что последний раз был в Армении 15 лет назад в качестве туриста. В этой связи он подчеркнул, что Армения 15 лет назад и сегодня сильно разнятся. Шарль Дютуа заметил, что в стране очень теплая атмосфера, очень положительные, улыбчивые люди. <Очень приятно быть гостем фестиваля, надеюсь, что наше сотрудничество будет продолжительным>, - сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, Николай Луганский отметил, что одним из его любимых композиторов является Арам Хачатурян. <Нельзя не отметить также Бабаджаняна, Теретеряна>, - сказал он, подчеркнув, что об армянских композиторах и музыкантах можно много говорить очень долго. Пианист также рассказал, что в Москве он много сотрудничал с большим количеством армянских музыкантов, особо отметив скрипача Нарека Ахназаряна, пианиста Сергея Бабаяна и др.

Отметим, что Николай Луганский - виртуоз-пианист, солист Московской государственной филармонии, Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РФ, Международной премии им. Сергея Рахманинова и обладатель других многочисленных наград.

Шарль Дютуа - художественный руководитель Монреальского симфонического оркестра (OSM) 1977-2002 гг., обладатель более 40 международных наград, в том числе двух Grammy (США), Juno (Канада), Grand Prix du President de la Republique (Франция), Prix mondial du disque de Montreux (Швейцария), Amsterdam Edison, Japan Record Academy Award и лауреат премии немецких музыкальных критиков. Дютуа более известен как интерпретатор французской музыки XIX - начала XX веков. Толчок международному признанию Дютуа-дирижёра дал Герберт фон Караян, пригласивший Дютуа в 1964 году продирижировать балетом Мануэля де Фальи <Треуголка>в Венской государственной опере. В 1967-1977 годах возглавлял Бернский симфонический оркестр. Среди оркестров, с которыми работал Дютуа, Королевский филармонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Гётеборгский симфонический оркестр, Филадельфийский оркестр и многие другие.