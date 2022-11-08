Вторник, 8 Ноября 2022 00:36

АрмИнфо.В Вашингтоне министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян встретился с заместителем госсекретаря США Эрикой Олсон и американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, затем состоялась встреча министра иностранных дел Армении, заместителя госсекретаря США и министра иностранных дел Азербайджана, Арарата Мирзояна, Эрики Олсон и Джейхуна Байрамова.

"В настоящее время проходит встреча делегаций во главе с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана", - отмечается в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.