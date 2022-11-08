Вторник, 8 Ноября 2022 00:33

АрмИнфо. Только Армения может положить конец самоуверенности Азербайджана и его лидера, и это возможно сделать путем изменения своего поведения и концепции за столом переговоров.

Об этом 7 ноября во время обсуждений на тему "Армянская повестка: продолжение после митингов" заявил бывший заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц, касаясь итогов Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России.

Дипломат напомнил, что несколько лет назад глава соседней страны ожидал от Армении возврата хотя бы двух районов, прилегающих к Нагорному Карабаху.

"Постепенно его аппетиты стали расти, и он требовал все больше и больше территорий. А в итоге овладел практически всем Нагорным Карабахом. Теперь Арцах - это Азербайджан. Более того, Алиев вторгся и на суверенную территорию Армении, проигнорировав позицию и оценки международного сообщества", - констатировал Адонц.

По его словам, президент Азербайджана Ильхам Алиев игнорирует практически все: любую оценку, любое мнение. При этом он затруднился сказать, что это - самоуверенность или же самодурство азербайджанского лидера.

"И в этих условиях мы должны поменять свою позицию. Я имею ввиду, что прежде всего, мы должны избавиться от пораженческого комплекса, который возник после войны 2020 года. А для этого, необходимо, чтобы власть, при поддержке народа, продвигалась вперед с привлечением очень амбициозных идей и программ. Они должны претворяться в жизнь на практике. В частности, Армения должна повысить уровень и качество своей безопасности. Без этого никак", - подчеркнул бывший замглавы МИД Армении, добавив, что без этого нельзя поменять свое поведение.

Говоря о концепции, Адонц констатировал, что ее наличие, где будут учтены меры по повышению собственной безопасности, позволит Армении стать более стойкой, целеустремленной и эффективной в переговорах.

"То есть, первоочередной задачей республики Армения сегодня является мобилизация необходимых ресурсов для решения этих вопросов, которые должны учитывать национальные интересы и "красные линии"", - сказал он, отметив, что в числе национальных интересов, безусловно, обеспечение всех прав населения Арцаха, а также восстановление утерянной региональной роли Армении.

Вместе дипломат считает, что для того, чтобы иметь успехи на дипломатическом поприще в ходе переговорного процесса, нужно, прежде всего, быть самому сильным. "К сожалению, для успешных переговоров недостаточно лишь дипломатических усилий. Нужно быть способным защищать собственную безопасность. Нужно быть сильным и иметь предсказуемого партнера, который обладает уважением на международной арене", - резюмировал он.