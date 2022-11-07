Понедельник, 7 Ноября 2022 17:57

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 28, 34, 34А в кв. Б-1, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6 в 4-ом квартале Давташена;

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 и частные дома 23-27 на улице Амбардзумяна, жилые дома 21, 34 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 8 и частные дома 5-20 на улице А.Аветисяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, 22 на улице М.Аветисяна, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, посольство РФ в РА (односторонне), детский сад N155, Дворец Пионеров, медицинский центр “Тоноян”, училище “Квант”, частные дома улицы Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 19, 21 на пр. Багратуняца, жилой дом 2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Араратской области:

11:00-13:30 частично село Верин Двин;

11:00-16:00 жилые дома 39, 41, 45 на улице Араза, 5, 7 на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Агаракадзор; села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично село Шатин;

13:00-15:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; село Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен и Катнахбюр; село Камарис;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-17։00 частично община Варсер; автообслуживание, телецентр, насосная станция компании “Айджрмухкоюхи”, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 военный поселок Саваши;

в Тавушской области:

10:00-10:30 частично улицы Абовяна, Калинина, Гетапня в городе Дилижан;

10:30-11:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улица Гетапня в городе Дилижан;

13:30-14:00 Дилижанский учебно-исследовательский центр Центрального банка РА;

14:00-14:30 Международная школа города Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично город Маталик, училище в Анийском регионе; села Дзитанков, Ланджик, караберд, Дзоракап;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 1, 1а, 10, 12 на улице Ханджяна в городе Каджаран;

10:30-12:00 частично село Хнацах;

12:30-14:30 частично село Хнацах;

15:00-16:30 частично село Хнацах.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156 на улице Андраника, 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна, частные дома на 1-ом переулке улицы Арменакяна, частные дома 234, 275 на улице Норки Айгинер, ООО “Нью Сяай Груп”, ГНКО “Манкан Тун”, гостиница ‘Режине” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 8, 13 на улице Аветисяна, 28, 29, 30 на улице Хоренаци, ясли-детский сад N21 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 16, 23, 23/1, 35 и частные дома 14-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 16, 18 на улице Орбели, частные дома 6-27 на 2-ом переулке Киевяна, частные дома 1-16 на улице Саркавага, частные дома 1-15 на 1-ом переулке Саркавага, 1-6А на 2-ом переулке, жилой дом 8/2 и частный дом 1 на 3-ем переулке Саркавага, частные дома 1-24 в кв. “Канакер”, частные дома 1-43 на 1-ой улице, 17 на 4-ой улице в кв. “Канакер”, частные дома 9/3, 20 на 2-ом переулке 2-ой улицы кв. “Канакер”, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 на улице П.Севака, частные дома 1-37 на улице Агаси; жилые дома 2/13, 5/1, 5/2 и частные дома 2/4, 2/15, 2/19, 14 на улице Асратяна, жилой дом 7 на 2-ем тупике ул. Улнеци, частные дома 141/4, 141/7 на улице Улнеци, частный дом 2/2 на 2-ой улице Лепсуса, жилой дом 1/8 на Тбилисском шоссе, жилые дома 10/6, 20/1 и частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 6/2 на 1-ом переулке Мамиконянца, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилые дома 12/1, 12/2, 12/3, 12/4 на пр. Азарутяна, частные дома 77-99 на улице Кери, частные дома 19-189 в кв. “Конд”, 10-46 на улице Таиров, 64-350 в кв. “Норагюх”, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, абоненты-жильцы жилых домов 7, 9 на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N87, жилой дом 15 на пр. Багратуняца, 16 на улице Ехбайрутяна, 1, 3 на улице Гарегина Нжде, 17 на улице Манандяна, частные дома на улицах 1, 2, 3, 6, 7, 8 в кв. “Норагавит”, частные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы кв. ‘Норагавит”, частные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы, частные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, частные дома на 3-ем переулке 1-ой улицы кв. “Норагавит” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 138, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 156 на улице Андраника, жилые дома 17, 18, 19, 21 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-16:00 село Аревик;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично села Даштаван, Дарбник, Покр Веди;

11:00-13:00 частично село Хнаберд;

11:00-16:00 жилой дом 43 на улице Арза, частично улица Маркса в городе Арташат;

13:00-16:00 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-15։00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10։00-15։00 улицы Чаренца, Мгера Мкртчяна, Пахлавуняц, Полиция, школа, детский сад, бензозаправочная станция “Флеш”, ЧП ‘Самвел Пуртоян”, дом отдыха ‘Парк виллидж, гостиничный комплекс “Воску ашхар”, компании ‘Роял”, ‘Легал”, ‘Агамик”, “Адомас”, “Микаэль Варданян”, “Тирамайр”, “Гуд Ренд”, “Матакарарум”, квартал ‘Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-13։00 община Бжни, частные дома Бжни, станции сотовых операторов “Юком”, ‘ВЕОН Армения”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично частные дома Джврежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен, Катнахбюр, село Камарис полностью;

12:00-15:00 6, 7, 8 микрорайоны, квартал ‘Кентрон” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), газовая контора и здание мэрии в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личка и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 населенный пункт Цаккара полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-15։00 улицы Гардмани, Байрона, Г.Надаряна, Чаренца, Комитаса, Септембери 21, Паруйра Севака, Гарегина Нжде, Тиграна Меца, Чилингаряннери, Огостоси 23, Маштоца; территории, прилегающие к кладбищу, в кв. ‘Верин Чамбарак”; ООО “Паргев” в кв. “Верин Чамбарак”, детский сад N5, воинская часть, газозаправочная станция, асфальтовый завод, школа N4 в кв. “Неркин чамбарак” в городе Чамбарак; села Антарамеч, Дзораван, Дпрабак, Айгут, Калаван, Барепат, Гетик, Мартуни, Ттуджур, Неркин Чамбарак, Ваан Шоржа, Ахберк, Драхтик;

в Тавушской области:

12:00-14:00 село Кохб, частично село Бердаван, газозаправочные станции, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Гарибджанян, Ахурик, Воскеат в Ахурянском регионе; птицефабрика “Ширак”, газозаправочная станция Азатана, склад картофеля, частично ООО “Игит”, ресторан “Каркачан” и прилегающие территории.