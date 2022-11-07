Понедельник, 7 Ноября 2022 16:56

АрмИнфо. В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением. Об этом 7 ноября в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту госбюджета страны 2023 года, заявил министр образования, нуки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян.

Он отметил, что в последние месяцы наблюдается значительный приток в страну граждан Российской Федерации, и вопрос обучения их детей становится более чем очевидным. Министр подчеркнул, что с российскими коллегами по данному проекту идут активные обсуждения. Самый главный вопрос, отметил Думанян, заключается в интеграции детей россиян в армянское общество.

Министр в качестве примера привел 11-летнюю русскую школу в административном районе Канакер, помимо которой в армянских школах имеются классы с обучением на русском языке, в которых могут обучаться дети граждан иностранных государств и граждан Армении, которые 5 лет отсутствовали из республики. Министр заметил, что сегодня имеется проблема вакантности 3500 школьных мест в этих классах.

Напомним, что 11 октября на встрече с председателем Национального Собрания РА Аленом Симоняном спикер Госудумы России Вячеслав Володин <затронул тему о положении русского языка в Армении> и <обратил внимание на вопрос открытия школ с обучением на русском языке>. Об этой же теме в июне говорил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который отмечал, что <с учетом пожелания наших армянских друзей работаем над увеличением в Республике количества русских школ, помогаем повышению квалификации армянских учителей- русистов, и увеличению квот для армянских граждан, которые хотят обучатся в российских вузах".