Понедельник, 7 Ноября 2022 16:48

АрмИнфо. В Армении продолжается процесс разработки методологии аттестация тренеров спортивных школ, преподавателей школ искусств, музыкальных школ и воспитателей детских садов. Об этом 7 ноября в ходе парламентских слушаний, посвященных проекту госбюджета страны 2023 года, заявил министр образования, науки и культуры РА Ваграм Думанян.

Он отметил, что данный процесс будет завершен к марту следующего года, после чего начнется аттестация. Министр также заверил, что размер премиальных, в 5 млн драмов предоставляемых победителям крупных международных соревнований, будет пересмотрен. <Наши спортсмены за исключительные результаты должны получать исключительные премиальные, к которым 5 млн драмов не могут быть отнесены>, - отметил глава ведомства.

В свою очередь, заместитель министра Карен Гилоян сообщил, что в следующем году продолжится строительство в Гюмри спортивного комплекса им. борца Артура Алексаняна, который будет включать в себя 9 видов спорта. После утверждения проектно-сметной документации были внесены еще 2 вида дисциплин - стрельба и плавание. После завершения строительства по некоторым видам спорта появится даже возможность проведения чемпионатов мира. Предусмотрено, что комплекс будет введен в эксплуатацию в 2024 году. В следующем году на реализацию проекта будет направлено 1,2 млрд драмов.

Планируется также начать строительство спортивной палаты им. боксера Артура Абрахама. Помимо спортивных дисциплин в новом комплексе будет размещен и детский развлекательный центр. Проектные работы осуществлены на средства Фонда им. Артура Абрахама. Он подарит ранее приобретенную землю государству. Самое позднее, к концу недели будет заключен соответствующий меморандум, после чего речь уже будет идти об уставе и договоре. Обсуждается, в частности, вопрос о форме собственности - будет ли будущая школа акционерным обществом или государственной некоммерческой организацией.

Гилоян сообщил также, что идут обсуждения по вопросу о строительстве школы им. боксера Вика Дарчиняна.