Понедельник, 7 Ноября 2022 16:45

АрмИнфо.Посол России Сергей Копыркин прокомментировал вопрос о разгоняемых русофобских настроениях, в том числе и в Армении.

Так, 7 ноября в ходе встречи со студентами и преподавателями Ереванского лингвистического университета имени В. Брюсова Копыркин,

на уточнение студента планирует ли Россия предпринимать какие-то шаги в Армении в рамках политики "мягкой силы" или посредством дипломатических инструментов, на фоне возрастающей русофобии как в мире, так и в союзных государства, согласился с тем, что Россия не озвучивает то, что делает.

"Наш традиционный подход заключается в том, что мы - делаем. Это, в общем-то, характерная черта наших отношений в целом. То есть в

действительности то, что делается Россией в Армении, для Армении и вместе с Арменией - оно имеет очень большой стратегический характер для РА и армянского государства", - сказал он, выразив убеждение, что за примерами ходить далеко не надо.

"Мы традиционно не рассматривали такую деятельность как элемент пиара. Для нас Армения и армянский народ - это наши братья, с которыми нас связывает очень многое. Вы все прекрасно знаете: армяне составляют значительную часть российского общества, достаточно влиятельную его часть. И, естественно, нам очень трудно как-то разорвать эти связи. Нам очень сложно отделить их друг от друга. Наверное, мы не привыкли заниматься таким пиаром и играть вокруг всего этого в какие-то игры, и это не соответствует нашему менталитету", - сказал Копыркин.

При этом посол признал, что "это, наверное ,не всегда служит делу". Однако, по его словам, делается всё, чтобы информированность о работе, проводимой в двусторонних отношениях была широкой. "Но, при этом акцент главный делается не на пиар составляющую, а на реальное содержание", - резюмировал дипломат.