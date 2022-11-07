Понедельник, 7 Ноября 2022 16:42

АрмИнфо.Независимо от срока давности государственные структуры должны до конца выявить наличие или отсутствие правонарушений, допущенных при приватизации объектов государственной собственности. Об этом 7 ноября журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от правящей фракции <Гражданский договор>, известный армянский бизнесмен Хачатур Сукиасян, комментируя обращение Генпрокуратуры в Административный суд с целью признать недействительной сделку о приватизации исторического здания в центре Еревана, принадлежащего семье предпринимателя.

По словам Сукиасяна, если государству нанесен ущерб или нарушено требования пункта закона, ответчик должен за это понести ответственность, чтобы закон был защищен. Бизнесмен не согласен с утверждениями о том, что здание было продано за бесценок. Он отметил, что предложение о приобретении здания поступило от прежних властей, на что братья Сукиасяны ответили отказом. <Меня и моих братьев убедил наш отец после длительного этапа переговоров. Мы понимали, что при реконструкции здания возникнет множество проблем, что и произошло. Там не было никакого здания, была лишь стена высотой в 4 метра, длиной в 10 метров и шириной в 8 метров. Рядом находились небольшие домики, которые в процессе модернизации были снесены, а для их владельцев были приобретены квартиры для пяти семей>, - отметил бизнесмен. Он добавил, что рад начавшемуся процессу, чтобы все оценили, что произошло в реальности. <Я знаю, какова наша система, возможно, возникло недоразумение, но мы закона не нарушали, этот принцип с самого начала был заложен в нашей семье. На строительство Sil Plaza были затрачены миллионы, и после этого звучат утверждения, что это здание было приобретено всего за пять тысяч долларов, что просто позорно>, - подчеркнул Сукиасян.

Он исключил любую возможность обсуждения возникшей проблемы с премьер-министром РА Николом Пашиняном и президентом РА Ваагном Хачатуряном. <Уважая Ваагна Хачатуряна, который в тот период времени возглавлял столичную администрацию, по его просьбе мы реконструировали бассейны, парки, но никогда этого не афишировали. По его же просьбе мы взялись за реконструкцию указанного здания>, - подчеркнул бизнесмен.

Он заметил, что его участие в борьбе за утверждение в стране законности, не преследует цели получения каких-то дивидендов. Пример завода <Бжни>, судейское разбирательство по которому длится годами, является наглядным тому подтверждением. <Нам необходимо, чтобы реформы продолжились, а что касается имущества, то для людей, подобных нам, это второстепенный вопрос>, - заметил Сукиасян.

Отметим, что предметом для разбирательства стало здание по адресу Арами, 3 и помещения по адресу Арами, 5. В здании сейчас располагается офис холдинга семьи Сукиасянов. Сделка была осуществлена в 1995 году в бытность мэром столицы нынешнего президента Армении Ваагна Хачатуяна. Объекты были приватизированы за $5655. В генпрокуратуре 18 октября был составлен судебный иск с целью признать сделку недействительной. 28 октября, решением суда иск был принят в производство. Другим решением в этот же день было удовлетворено ходатайство прокуратуры о госрегистрации права в отношении спорного имущества со стороны комитета кадастра недвижимости. В рамках судопроизводства служба принудительного исполнения судебных актов приняла решение, в соответствии с которым запретила госрегистрацию права в отношении указанных объектов. По итогам изучения материалов возбуждено уголовное дело.