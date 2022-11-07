Понедельник, 7 Ноября 2022 16:41

АрмИнфо.В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов, обусловленных полом ребенка. Об этом 7 ноября на пресс-конференции в Ереване заявила координатор Программы по борьбе с гендерной дискриминацией Фонда ООН в области народонаселения Заруи Тоноян.

По ее словам, исследование было проведено в июне текущего года и преследует цель понять какова ситуация с селективными абортами в Армении, сравнить ее с показателями подобного же анализа от 2017 года.

В начале пресс-конференции она констатировала, что в Армении вопрос об селективных абортах был поднят UNFPA впервые в 2010 году, поскольку ситуация была крайне острой - на 120 мальчиков рождалось 100 девочек, при норме на 105 мальчиков на 100 девочек.

" И благодаря международным структурам нам удалось добиться позитивных тенденций в показателях. И согласно данным 2021 года на 108.8 мальчиков в Армении рождается 100 девочек. Конечно же, мы еще далеки от реальных норматив, но, тем не менее, есть позитивные тенденции. Также добавлю, что в первом полугодии 2022 году у нас зафиксирован регресс на три позиции - на 111 мальчиков родилось 100 девочек. Но, мне бы не хотелось считать это конечным результатом, поскольку год еще не завершен и общая картина будет позже ", - заметила Тоноян.

Вместе с тем, она с сожалением констатировала, что Армения находится в этом вопросе наряду с такими странами как Индия, Вьетнам и Китай, где эта проблема также существует.

В свою очередь программный менеджер OxEJen Foundation Карен Айвазян констатировал, что исследование показало, что в Армении сократилось число граждан, проявляющих равное отношение к полу ребенка. По его словам, к примеру, в той же Гегаркуникской области если в 2017 году 75% процентов заявляли, что имеют равное отношение к полу будущего ребенка, то в текущем году показатель упал до 60%.

"Самые благоприятные показатели зафиксированы в Котайкской области - 77% имеют равно выраженное отношение к полу ребенка, в Ереване показатель составляет 75%, и самый худший результат в Гегаркуникской области - лишь 60% опрошенных имеют одинаковое отношение к полу ребенка", - отметил Айвазян, добавив, что по сравнению с 2017 годом, позитивные тенденции по отношению к плоду женского рода выражена в Тавушской области.

По его словам, в качестве причины предпочтения мальчика девочкам 91 % опрошенных называли, что они продолжатели рода, 82% - защитники родины, 67% - наследники имущества. В случае с девочками, 67% респондентов отмечали, что девочки всегда готовы прийти на помощь родителям и заботиться, еще 10 % отмечали, что в семье мало девочек.

"Таким образом, причина предпочтения мальчиков кроется в социально-экономических и вопросах безопасности, а девочек - нужда в помощи и заботе", - заметил Айвазян, отметив, что баланс предпочтений при первом ребенке в Армении соответствует нормам и в целом отношение одинаковое.

Однако, Айвазян констатировал, что серьезный дисбаланс ощущается при рождении 4 ребенка, где однозначно предпочтение отдается мальчикам, меж тем в 2017 году он ярко выражался уже при третьем ребенке.

Исследование проводилось во всех областях Армении. В нем приняли участие исключительно женщины, в возрасте от 18 до 48лет, и имеющие хотя бы одного ребенка. В исследование приняли участие 1920 женщин. Проект является частью глобальной региональной программы, реализуется UNFPA при финансовом содействии ЕС.

Добавим также, что по данным Нацстаткомитета РА в январе-сентябре 2022 года в стране родилось 26 511 детей с годовым спадом на 1.3%. Соответственно 12 538 девочек - годовой спад 2.6%, и 13973 - мальчика так же как и годом ранее.