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АрмИнфо.На границах Тавушской области Армении и Азербайджана происходят отдельные выстрелы со стороны противника, но ничего серьезного нет. Об этом 7 ноября журналистам заявил губернатор области Айк Галумян.
По его словам, после 2020 года на границах области ничего серьезного не происходит. Губернатор заметил, что по положению на текущий момент вопрос об обмене анклавами Армении и Азербайджана не обсуждается. В то же время он признал, что порядка 5 тысяч гектаров земель находятся под контролем Азербайджана.
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|В Армении планируется открыть школу с русскоязычным обучением - министр
|В Армении обсуждается вопрос строительства школы бокса им. Вика Дарчиняна
|Сергей Копыркин: То, что делается Россией в Армении - оно имеет очень большой стратегический характер для армянского государства
|МО РФ подтвердил факт нарушения ВС Азербайджана режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
|Если государству нанесен ущерб, ответчик должен за это понести ответственность - Хачатур Сукиасян
|UNFPA: В Армении по-прежнему сохраняется проблема селективных абортов
|Загруженность гостиниц и здравниц Джермука не превышает 40% - губернатор
|Порядка 5 тысяч гектаров земель Тавушской области Армении находятся под контролем Азербайджана - губернатор
|Грачья Саркисян: Пока не решил, чем буду заниматься после своей отставки
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|Сурен Папикян пообещал разведчикам высокие зарплаты и современные средства разведки
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|Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении
|В Армении объединят усилия в борьбе с языком ненависти
|Святой Эчмиадзин призывает всех армян объединиться в защиту суверенитета и территориальной целостности Армении и права Арцаха на самоопределение
|Посольство США попросило своих граждан держаться подальше от завтрашнего антиправительственного митинга и демонстраций
|Отложен визит спикера парламента Ирана в Азербайджан
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Встреча в Вашингтоне это "месседж Путину" - Козларич
|Испанские депутаты в знак солидарности с Арменией отказались ратифицировать соглашение с Азербайджаном
|Глава МИД Армении провел переговоры с делегацией гражданской миссией ЕС
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
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|Рубен Варданян назначен государственным министром Арцаха
|В Армении планируется пересмотреть формулу расчета военной пенсии - министр
|В 2023 году минимальный размер пенсий в Армении составит 36 тыс драмов
|Нарек Мкртчян: В Армении разрабатывается новая программа занятости населения
|В 2023 году в Армении продолжится реализация программы по улучшению демографической ситуации - министр
|Армения и Китай обсуждают возможности укрепления сотрудничества в области прав человека
|ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана
|Минобороны Армении опровергает очередную вражескую дезинформацию
|НАТО выступило в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при посредничестве ЕС
|Владимир Путин: «Вы внесли огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений»
|Ереван и Баку договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссий: МИД РА
|Сенат Франции обсудит резолюцию с призывом немедленного вывода азербайджанских ВС с территории Армении и признания НКР
|Армения заинтересована в использовании коммуникационных путей, проходящих через территорию Азербайджана: Секретарь СБ
|Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяноазербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР: Армен Григорян
|10 офицеров привлечены к ответственности за неисполнение должностных обязанностей в условиях военного положения: СК Армении
|Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
|Глава МИД Армении рассказал о плохой и хорошей новости в переговорах с Азербайджаном
|В Брюсселе проходит заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации
|Замглавы МИД Армении рассказал европейским депутатам об азербайджанской агрессии
|Читать больше
|Александр Цинкер: Скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем это произойдет на Южном Кавказе
|Де-факто, Азербайджан, являясь союзником Турции, становится точкой входа НАТО на Южный Кавказ - российский эксперт
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