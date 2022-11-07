Понедельник, 7 Ноября 2022 13:38

АрмИнфо.На границах Тавушской области Армении и Азербайджана происходят отдельные выстрелы со стороны противника, но ничего серьезного нет. Об этом 7 ноября журналистам заявил губернатор области Айк Галумян.

По его словам, после 2020 года на границах области ничего серьезного не происходит. Губернатор заметил, что по положению на текущий момент вопрос об обмене анклавами Армении и Азербайджана не обсуждается. В то же время он признал, что порядка 5 тысяч гектаров земель находятся под контролем Азербайджана.