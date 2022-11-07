Понедельник, 7 Ноября 2022 13:35

АрмИнфо.Уже имеется решение о том, что кандидатом в мэры Еревана станет бывший вице-премьер Тигран Авинян. Об этом 7 ноября журналистам заявил нынешний градоначальник столицы Армении Грачья Саркисян.

Он отметил, что исходя из данного решения необходимо двигаться вперед. Он отметил, что в период его руководства городом, были разработаны программы, которые необходимо продолжить.

Говоря об уже развернутой Авиняном предвыборной кампании, Грачья Саркисян отметил, что практически у всего руководства мэрии имеются дня для приема посетителей, и это правило распространяется не только на градоначальника, его заместителей или начальников управлений. Главное, как отметил мэр, это эффективная реализация имеющихся проектов. В этом контексте, Саркисян отметил, что все решения муниципалитета принимает он лично, а не Тигран Авинян, после проведения консультаций со своими замами. <В конечном итоге, речь должна идти о конечном результате, спустя 1,5-2 года никто не вспомнит про эти разговоры, а вот реализованные программы будут у всех на виду>, - подчеркнул мэр армянской столицы. Он добавил, что пока не решил, чем будет заниматься после своей отставки, призвав не торопить события и дождаться результатов выборов в Совета старейшин Еревана, которые пройдут в следующем году.

Напомним, что 23 сентября на внеочередном заседании Совета старейшин Еревана бывший вице- премьер Тигран Авинян был назначен вице-мэром столицы. Член правления правящей в Армении партии <Гражданский договор>, бывший вице- премьер РА Тигран Авинян, прибыв на место взрыва в ТЦ <Сурмалу> через несколько дней после трагедии, 17 августа, заявил журналистам, что прибыл туда в качестве кандидата в мэры армянской столицы от правящей партии <Гражданский договор>.

Напомним, что действующий мэр Грачья Саркисян был избран 22 декабря 2021 года на внеочередном заседании Совета старейшин