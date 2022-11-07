Понедельник, 7 Ноября 2022 13:34

АрмИнфо. Армения в ходе митинга 5 ноября ответила на призыв Арцаха и весь мир услышали этот ответ. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат оппозиционной фракции "Армения", координатор движения "Сопротивление", дашнакцакан Ишхан Сагателян, касаясь митинга в поддержку Арцаха.

Депутат указал на важность проведенного 5 ноября митинга "Единство" в поддержку Арцаха и в защиту Армении. При этом он констатировал, что были приложены огромные усилия для его проведения.

"Я могу долго говорить о тех усилиях и о прошедших 2-х годах, обо всех политических инициативах и месте, роли, действиях той или иной политической силы в каждой из них. Может быть, в этом и есть необходимость, но на данный момент это не пойдет на пользу нашему общему делу. Я продолжаю руководствоваться убеждением, что сейчас не время выяснять внутригрупповые вопросы, сейчас время действовать во имя армянского народа.

Уверен, что после завершения процесса у армянского народа будет возможность оценить поведение каждого человека и силы. Это также период кристаллизации национального поля", - отметил дашнакцакан.

Вместе с тем он выразил убеждение, что в ходе субботнего митинга прозвучало, пожалуй, самое важное выступление: позиция Армянской Апостольской Святой Церкви.

"Вчера мать героя-мученика, доброволец, армянин из Диаспоры подтвердили готовность продолжать борьбу. Вместе мы решили, что любое соглашение, которое ограничит право Арцаха на самоопределение, поставит под угрозу наше существование, будет признано недействительным.

Мы также говорили о том, что национальные силы и выдвигаемые ими программы нуждаются в широкой общественной поддержке. Мы говорили о том, как вывести страну из этой ситуации, представив наши планы. Да, мы должны строить армию и одновременно сражаться, однажды мы уже преуспели, и мы должны преуспеть и в этот раз. Поражения и неудачи могут стать поводом отказаться от борьбы только для слабых.

На митинге Армения ответила на призыв Арцаха. И Арцах и весь мир услышали этот ответ. Мы будем бороться до конца, и всеми силами и ресурсами будем поддерживать любую инициативу во имя Арцаха и Армении. Впереди битва за наше существование, и мы должны победить в этой битве", - отметил он.

Отметим, что движение "Сопротивление" 5 ноября провело митинг в поддержку Арцаха. В мероприятии принял участие второй президент РА. Откликнулась на призыв благословить митинг и ААЦ. Предводитель Тавушской епархии Баграт Галстанян благословил митинг и зачитал послание Католикоса всех армян. Основной послы Католикоса заключался в том, что у армянского народа нет альтернативы борьбе за существование, и что Армения должна быть рядом с Арцахом в эти непростые времена, и что альтернативы праву народа на самоопределение нет. "Арцах никогда не будет в составе враждебного государства", - отметил Баграт Галстян.

В ходе митинга была названа главная цель выхода на улицы - избежать капитуляции и не идти по пути новых уступок и потерь. "Арцах не должен остаться без армян, Армения должна сохранить свой суверенитет", - отмечали спикеры в ходе митинга, на котором была подчеркнута необходимость консолидации усилий для недопущения уничтожения армянской государственности. По разным данным в митинге приняли участие до 12 тысяч граждан.