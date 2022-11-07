Понедельник, 7 Ноября 2022 11:39

АрмИнфо.В Ереване возле правительственных дач мужчина совершил акт самосожжения.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, инцидент произошел 6 ноября в 21:27 по местному времени на перекрестке улиц Прошян-Демирчян. До приезда сотрудников МСЧ РА, дежурившие на месте полицейские сбили огонь. Мужчина без сознания был доставлен в ожоговый центр. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Согласно армянским СМИ, прежде чем поджечь себя, 30-летний мужчина выкрикнул "Никол ты разрушил мой дом". Затем он облил себя бензином и поджег. Полицейские не успели ничего сделать.