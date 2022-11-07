Понедельник, 7 Ноября 2022 11:37

АрмИнфо. Гимнаст из Армении Артур Давтян завоевал золотую медаль в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике, который проходит в Ливерпуле.

Наверх Артур Давтян, ставший первым армянским спортсменом, победившим на чемпионате мира по спортивной гимнастике, получил за свое выступление оценку 15,050 балла. Второе место занял филиппинец Карлос Эдриэль Юло (14,950), третье - украинец Игорь Радивилов (14,733).

В упражнениях на параллельных брусьях чемпионом мира у мужчин стал китаец Цзоу Цзинъюань с результатом 16,166 балла. Серебряную медаль завоевал немец Лукас Даслер (15,500), бронзовую - Карлос Эдриэль Юло (15,366). В упражнениях на горизонтальных брусьях первенствовал американец Броди Малон (14,800). Серебро взял японец Даики Хасимото (14,700), бронзу - бразилец Артур Мариано (14,466).