Суббота, 5 Ноября 2022 21:39

АрмИнфо. Известный украинский арменовед Ирина Гаюк стала победителем Львовской областной премии в сфере культуры в 2022 году. Об этом сообщает AnalitikaUA.net.

Работа ученной, изложенная в монографиях <Культура армянской диаспоры Украины: исторический дискурс (2019) и <Историческая панорама религиозных центров Армянской церкви на украинских землях: к 30-й годовщине восстановления канонической деятельности Украинской Епархии Армянской Апостольской Церкви> (2021) - признана лучшей в Номинации <Искусствоведение и культурология имени Святослава Гординского>.

Сообщается, что эту новость с особой радостью восприняли в армянской общине. Глава Союза армян Украины Вилен Шатворян отметил, что такие ученые как Ирина Гаюк укрепляют отношения между украинским и армянским народами.

Ирина Гаюк является лауреатом Национальной премии имени Т. Г. Шевченко.