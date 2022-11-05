Суббота, 5 Ноября 2022 17:03

АрмИнфо. 30 ноября и 1 декабря в Санкт-Петербурге выступит Национальный филармонический оркестр Армении (НФОА) – крупнейший симфонический коллектив страны, завоевавший международное признание.

Концерты состоятся в Большом зале филармонии и в Академической капелле, прозвучит музыка Хачатуряна, Спендиарова, Листа, Чайковского и Сибелиуса. Дирижер – художественный руководитель оркестра Эдуард Топчян, солисты – виолончелистка Дали Гуцериева и пианист Адам Гуцериев.

Гастроли НФОА – заметное событие петербургского концертного сезона. Этот выдающийся коллектив, который через три года будет отмечать свое столетие, по праву является центром национальной оркестровой музыки и с честью представляет Армению на международной арене.

С оркестром выступают всемирно известные исполнители и молодые талантливые артисты, яркими страницами в творческой летописи коллектива стали авторские концерты Арама Хачатуряна и Кшиштофа Пендерецкого.

НФОА с успехом гастролирует за рубежом – в странах Европы, Северной и Южной Америки, на Ближнем Востоке, в Китае и Японии. Выступления в России, символизирующие многовековую дружбу и духовную общность наших народов, всегда становятся важными событиями в творческой жизни оркестра.

За последние годы коллектив приезжал в Россию дважды: в 2016 году НФОА играл в Концертном зале Мариинского театра, а в июне 2022 года, в рамках Дней культуры Армении, состоялся вечер в Концертном зале имени П.И. Чайковского в Москве. Оркестр записал более 40 дисков, под эгидой коллектива проходит ежегодный Ереванский международный музыкальный фестиваль.