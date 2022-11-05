Суббота, 5 Ноября 2022 15:29

АрмИнфо.На площади Франции в Ереване проходит митинг единства в поддержку Арцаха, созванный движением "Сопротивление".

Организаторы митинга призвали всех небезучастных, вне зависимости от их политических и партийных взглядов прийти на площадь Франции во имя Арцаха и Армении.

По благословению Католикоса в митинге принимает участие предводитель Тавушской епархии Баграт Галстанян. Он благословил митинг и выступил с речью.

Митинг достаточно многолюден, тысячи граждан откликнулись на призыв движения "Сопротивление" и в эти минуты находятся на площади Франции. У граждан в руках флаги Армении и Арцаха и баннеры "Арцах - это Армения и точка!", "Мы с тобой Арцах!".

Ранее офис второго президента Армении сообщил, что Роберт Кочарян примет участие в митинге. Многие политические силы, общественные деятели также заявили о том, что сегодня примут участие в митинге.

Добавим также, что накануне посольство США в РА выступило с заявлением, в котором призвало своих граждан обходить стороной площадь Франции, не исключив столкновений в ходе мирного собрания.