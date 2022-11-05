Суббота, 5 Ноября 2022 15:25

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян и начальник Генштаба ВС РА Эдвард Асрян приняли участие в торжественных мероприятиях, приуроченных Дню разведчика и 30-летию образования разведывательных войск Вооруженных Сил.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в начале мероприятия высшее военное руководство возложило цветы к мемориалу и хачкару в память о воинах, погибших в ходе 44-дневной войны и последующих боевых действиях.

Папикян в обращении к разведчикам заверил, что в ближайшее время будут созданы все необходимые предпосылки и условия, для повышения боевой и физической подготовки военнослужащих, будут приобретены новые, современные средства разведки.

Глава оборонного ведомства также сообщил о запуске новой программы, в рамках которой военнослужащие спецподразделений первыми примут участие в процессе аттестации, что позволит в разы повысить их зарплаты.

В завершение мероприятия группе военнослужащих подразделений специального назначения были вручены ведомственные медали, нагрудные знаки и ценные подарки. Министр вручил посмертные награды родным погибших военнослужащих.