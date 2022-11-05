Суббота, 5 Ноября 2022 14:13

АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана 4 ноября, в 19:40 открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно- азербайджанской линии соприкосновения войск.

Согласно оборонному ведомству РА, с армянской стороны потерь нет. Ситуация относительно стабилизировалась к 22:00.

Добавим также, что накануне глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов проводил осмотр войск именно на этом направлении линии соприкосновения войск.