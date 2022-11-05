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АрмИнфо.В Минобороны Армении сообщили, что ВС Азербайджана 4 ноября, в 19:40 открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра в направлении армянских позиций, расположенных в восточной части армяно- азербайджанской линии соприкосновения войск.
Согласно оборонному ведомству РА, с армянской стороны потерь нет. Ситуация относительно стабилизировалась к 22:00.
Добавим также, что накануне глава азербайджанского оборонного ведомства Закир Гасанов проводил осмотр войск именно на этом направлении линии соприкосновения войск.
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|В 2023 году минимальный размер пенсий в Армении составит 36 тыс драмов
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|В 2023 году в Армении продолжится реализация программы по улучшению демографической ситуации - министр
|Армения и Китай обсуждают возможности укрепления сотрудничества в области прав человека
|ЕС высоко оценивает конструктивную атмосферу заседания пограничных комиссий Армении и Азербайджана
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|НАТО выступило в поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при посредничестве ЕС
|Владимир Путин: «Вы внесли огромный вклад в развитие двусторонних межгосударственных отношений»
|Ереван и Баку договорились ускорить работу по согласованию порядка совместной деятельности Комиссий: МИД РА
|Сенат Франции обсудит резолюцию с призывом немедленного вывода азербайджанских ВС с территории Армении и признания НКР
|Армения заинтересована в использовании коммуникационных путей, проходящих через территорию Азербайджана: Секретарь СБ
|Существующие документы СНГ и ООН подтверждают тот факт, что армяноазербайджанская граница была демаркирована еще во времена СССР: Армен Григорян
|10 офицеров привлечены к ответственности за неисполнение должностных обязанностей в условиях военного положения: СК Армении
|Патрушев в Москве провел двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении
|Глава МИД Армении рассказал о плохой и хорошей новости в переговорах с Азербайджаном
|В Брюсселе проходит заседание армяно-азербайджанской комиссии по делимитации
|Замглавы МИД Армении рассказал европейским депутатам об азербайджанской агрессии
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|Замгенсека ОДКБ: сохраняется опасность эскалации между Арменией и Азербайджаном
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Министр: В 2023 году Армения откроет свое посольство в Уругвае
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|В залах Павильона Армении на ВДНХ состоится персональная выставка Ашота Татевосяна
|В отношениях с Венгрией имеется осторожный оптимизм - замминистра
|Бегларян: Арцах все еще находится в кризисной ситуации
|МИД: Ереван и Тегеран не имеют разногласий по большинству вопросов
|В работе посольств Армении за рубежом вопросы, связанные с внешнеэкономической деятельностью являются одними из приоритетных - Борис Саакян
|Армения расширяет ограничения для лиц, допущенных к гостайне и ужесточает санкции
|Граждане проявили живой интерес к бесплатным курсам стрельбы, организованные Минобороны Армении
|Французский парламентарий: Армения одинока перед лицом угроз
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