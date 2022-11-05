Суббота, 5 Ноября 2022 14:06

АрмИнфо.Ситуация в армяно-азербайджанском противостоянии складывается настолько тяжело и сложно, что скорее мы на Ближнем Востоке разрешим наш арабо-израильский кризис, чем разрешится кризис, происходящий на Южном Кавказе. Такое мнение высказал в интервью АрмИнфо израильский политолог, руководитель Экспертный центр ICES д-р Александр Цинкер.

По словам эксперта, ситуация еще более становится запутанной из-за наличия, как минимум, двух сценариев поиска мирного урегулирования - российского и западного. По словам эксперта, руководство Азербайджана пытается принудить Армению к миру, то есть к подписанию мирного договора на своих условиях, в котором, с одной стороны ничего не должно быть сказано о Нагорном Карабахе, поскольку руководство АР считает, что нагорно-карабахская проблема уже решена и это уже история. С другой стороны, Азербайджан идет дальше, поднимая вопрос т.н. Зангезурского коридора, чтобы соединить Нахичеванскую область с Азербайджаном.

Армянская сторона в свою очередь опасается, что периодически, кроме ползучей агрессии в Нагорном Карабахе, Азербайджан, под предлогом принуждения к миру, будет и дальше атаковать суверенные территории Армении. Поэтому Армения, как член ОДКБ, обращалась в эту организацию (правда пока безрезультатно), обращалась и к западным партнерам с просьбой о помощи в защите ее суверенных территорий от агрессии и восстановлении границы, признанной еще по картам СССР и СНГ. Армения при этом не понимает требования противной стороны - что значит, обозначаемый руководством Азербайджана, т.н. Зангезурский коридор, тем более с экстерриториальным статусом. Она готова открыть коммуникации - транспортное сообщение от Нахичевана в Азербайджан по международным правилам, с таможней и границей и предполагает, что в ответ и Азербайджан должен обеспечить свободное передвижение армянских грузов через свою территорию.

Эти вопросы, в последнее время, стали серьезно рассматриваться и странами Запада, которые предлагают противоборствующим странам свое посредничество. Однако, как считает политолог, российская сторона, чье присутствие в регионе было долгие годы доминирующем, серьезно обеспокоена западной активизацией, понимая, что, будучи занято войной в Украине, может тем самым потерять инициативу, а противоборствующие страны могут найти других посредников, что в принципе уже происходит. ЕС уже прислал 40 гражданских наблюдателей, которые расположились на различных участках границы. В ближайшее время на границе появится еще и наблюдательская миссия от ОБСЕ. <Европа активно начинает этими вопросами заниматься, да и Госдеп США периодически выступает с заявлениями и предлагает свою помощь. И это понятно, так как сегодня идет жесткое глобальное противостояние Запада и России и ослабление России на каких-то участках, в данном случае на Южном Кавказе - выгодно коллективному Западу. А, как известно, свято место - пусто не бывает>, - считает политолог.

Более того, по словам Цинкера, в регионе усиливаются позиции члена НАТО - Турции, которая не скрывает своих интересов на Южном Кавказе и является своеобразным движущим катком для своего стратегического союзника и этнически близкого Азербайджана.

В связи с этим Армения также находится в поиске такого же крупного союзника, а не равноудаленного посредника. Иран им быть не может, потому что решает исключительно свои вопросы, и тревожится за сепаратизм Южного Азербайджан и за северные свои границы. Да, Иран является дружеской страной для Армении, но это не та страна, которая была бы схожим союзником, работающим в одной связке с Арменией по всем вопросам. Возможно, Армения видит такого союзника в лице Франции, учитывая очень тесные исторические связи между странами и народами, членство Франции в НАТО и СБ ООН. Но пока дальше заявлений в поддержку Армении руководство Франции не продвинулось, поэтому пока она не в состоянии сбалансировать турецкий фактор.

По словам политолога в регионе после 44-х дневной войны, вкупе с застаревшими вопросами, завязался такой мощный узел проблем, разрубить который пока невозможно. Поэтому те предложения мирного договора, которые предлагаются - как западный вариант, так и российский - имеют множество подводных камней. Ведь западный вариант поддерживает разблокирование коммуникаций, но нигде не упоминает судьбу Карабаха.

Российский же вариант говорит о контролируемом российскими пограничниками коридоре, но при этом упоминает карабахскую проблему, решение которой предлагается отложить на неопределенное время. Решать ее тогда, когда восстановится доверие между народами, заработают коммуникации, и не будет нынешнего жесткого противостояния сторон. Другими словами, к сожалению, в очень далеком будущем.

По мнению израильского эксперта, российский вариант с упоминанием карабахской проблемы не может устраивать Азербайджан, а Армению не совсем устраивает упоминание о неконтролируемом армянами коридоре. Более того, сегодня в обоих странах складываются серьезные антироссийские настроения, потому что армяне считают, что Россия и ОДКБ не защищают ее, несмотря на наличие договоров, а азербайджанцы полагают, что Россия украла у них победу, не позволив аннексировать непризнанную НКР после войны, введя туда своих миротворцев.

По мнению политолога, вопрос миротворческого контингента в Нагорном Карабахе становится своеобразным камнем преткновения для Азербайджана. Недавние трехсторонние переговоры в Сочи, перед началом которых Пашинян предложил продлить их мандат нахождения в Арцахе в этом плане ничего не дали. По всей вероятности, Баку против этого продления. <Я думаю, что на следующей встрече, которая в любом случае состоится, этот вопрос будет опять поднят. Убежден, многое будет зависеть от того, насколько российское руководство посчитает это выгодным для себя. Потому что, с одной стороны присутствие России на Южном Кавказе важно, а с другой - России, все же опасно портить отношения с Азербайджаном, да и с Турцией, потому что Турция нужна России сегодня. Россия готова <любезничать> с любой страной, которая не вводит санкции против нее и поддерживает с ней деловые отношения>, - считает Цинкер.

По мнению Цинкера, судя по высказываниям премьер-министра Пашиняна в адрес позиции России и президента Путина, Армения склоняется к российскому сценарию. <Армения находится в очень тяжелом положении и очень многое будет зависеть от самого Пашиняна и его внешнеполитического ведомства. В любом случае, сегодня в регионе складывается сложная ситуация, когда большие акторы ведут между собой большую игру. В этой ситуации, малые страны рискуют своей национальной безопасностью, но и могут, наоборот, попытаться решить свои проблемы.

В данной ситуации, если Армения станет разменной монетой, то она в любом случае проиграет, но если политика будет взвешенная и разумная, осторожная и многовекторная, то не исключено, что крупные державы, в том числе Россия, Европа и США сумеют найти общее решение проблемы, как это было, например, при образование Израиля, когда эти акторы совместно проголосовали за историческое решение ООН>, - резюмировал израильский политолог.