Суббота, 5 Ноября 2022 14:03

АрмИнфо. Уже экс-госминистр НКР Артак Бегларян назначен советником новоназначенного государственного министра Республики Арцах Рубена Варданяна. Об этом сообщил сам Бегларян.

Напомнив, что 4 ноября он указом президента Арцах был освобожден от должности государственного министра, передав эстафету Рубену Варданяну, Бегларян выразил благодарность главе НКР за эту возможность служить государству и народу.

"Я взял на себя полномочия госминистра в тяжелых условиях, спустя месяцы после катастрофической войны, осознавая размер своей ответственности перед народом, Президентом, коллегами и следующими поколениями.

В кризисных условиях в рамках своих полномочий и возможностей я выполнил все возможное для оперативного и системного решения проблем. Насколько мне удалось и не удалось, пусть оценят народ, президент и коллеги, однако я думаю, что в таких непростых условиях правительство проделало достаточно важную и большую работу под руководством президента", - написал Бегларян на своей странице в Facebook.

При этом он заверил, что за время пребывания в должности руководствовался исключительно Конституцией и законодательством Республики Арцах, совестью, ценностями, принципами и национальными и государственными интересами.

"Я рад, что Варданян с широкими полномочиями взял на себя миссию по решению внутренних и внешних проблем, стоящих перед Арцахом. Уверен, что перед нами открывается новые возможности, и наше будущее мы должны сами строить при участии и содействии всего армянства.

Я решил продолжить свою службу государству и народу, приняв предложение Рубена Варданяна о командной работе. Следовательно, я буду служить советником Государственного министра, который, кстати, является самой низкой возможной должностью, обсуждаемой с президентом и Варданяном, но является наиболее оптимальным вариантом для эффективной реализации моего потенциала на данном этапе, поскольку для меня важен не статус, а ценности и результаты. В дополнение к усилиям по обеспечению плавного перехода, я возьму на себя конкретные полномочия и функции в решении как неотложных, так и стратегических задач. Арцах будет армянским, более развитым и крепким: к делу...",- написал он.