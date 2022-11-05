Суббота, 5 Ноября 2022 14:02

АрмИнфо.Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвиняет третьи страны в попытке повлиять на позицию Армении в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Недопустимо и неприемлемо, чтобы в период, когда в регионе появляются новые возможности для сотрудничества, любая третья сторона предпринимала провокационные шаги или противоположная сторона предпринимала шаги под их влиянием, демонстрировала деструктивность",- сказал Байрамов, сообщают азербайджанские государственные СМИ.

При этом, не уточнив о каких или какой стране идет речь, глава МИД АР подчеркнул готовность Азербайджана решительно пресекать подобные попытки.

"Наша стратегия известна, мы хотим наладить сотрудничество в соответствии с принципами и нормами международного права, с признанием и уважением взаимной территориальной целостности",- отметил Байрамов, у молчав, что на данный момент Азербайджан оккупировал десятки квадратных километров международно признанной территории Армении, и эти игры в мнимое Бакинское миролюбие не вызывают ничего, кроме ироничной улыбки у представителей международного сообщества.

Затем, Байрамов указал на необходимость продолжения переговоров с Арменией, и заверил, что Азербайджан демонстрирует приверженность мировой повестке.

При этом он по традиции обвинил армянскую сторону в затягивании процесса по нормализации отношений.

"К сожалению, наблюдается затягивание процесса. Армянская сторона не соглашается на нормализацию отношений, мы не видим серьезных действенных шагов", - подчеркнул глава МИД АР.

Байрамов также подтвердил, что в Вашингтоне состоится двусторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Он отметил, что инициатива проведения встречи с главой МИД Армении Араратом Мирзояном исходит от США: "Азербайджан дал согласие. Встреча состоится в ближайшее время"