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 Суббота, 5 Ноября 2022 13:27
Марианна Мкртчян

Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении

Армянская сторона продолжит усилия по продлению мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе - секретарь Совбеза Армении

АрмИнфо.Армянская сторона продолжит усилия по продления мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявил секретарь Совбеза РА Армен Григорян.

Так, касаясь результатов Сочинской встречи лидеров Армении, Азербайджана и России, Григорян отметил, что с первых дней подготовки к встрече, когда формировался пакет предложений, пытались оказать содействие так называемому российскому пакету предложений, в том числе и по Нагорному Карабаху.

"Мы несколько раз пытались, чтобы в заявлении четко был отмечен пакет российских предложений, где говорилось также о

нагорно-карабахском конфликте. Российская сторона ранее обещала, что это произойдет, но не произошло. Мы также хотели по поводу развертывания миротворцев, чтобы четко было отмечено, что они развернуты в Нагорном Карабахе. Но вышло так, что это тоже не нашло места в итоговом заявлении в Сочи", - сказал он, заверив, что армянская сторона продолжит работы с  Россией для получения желаемых результатов.

При этом Григорян напомнил, что премьер-министр Армении публично заявил о готовности Еревана подписать договор, которым будет продлен срок пребывания российских миротворцев на 15-20 лет или любой другой срок.  "Мы попытаемся продолжить работы в этом направлении. Кажется, с российской стороны есть понимание, что стоит в этом направлении работать и попытаться найти решения", - сказал секретарь Совбез Армении в интервью Factor.am.

Вместе с тем он констатировал, что Российская сторона публично озвучила, что у нее имеются хорошие предложения для армянской стороны, а Армения полностью поддерживает эту повестку. При этом он подчеркнул, что Армения продолжит с той же интенсивностью работать со всеми сторонами в поисках нахождения путей установления долгосрочного мира в регионе.

Он также назвал важным заявление России по части того, что вопрос о статусе Арцаха нужно оставить на будущее, до лучших времен. "И Армения в этом вопросе сделала шаг вперед, в повестке больше сохраняя вопросы прав и безопасности. И это никоем образом не противоречит политики, проводимой в этом направлении. И Армения продолжит свою работу как в этом, так и во многих других направлениях, чтобы в Арцахе были созданы гарантии безопасности в долгосрочной перспективе, и был найден путь урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - отметил чиновник, добавив, что Армения с другими партнерами не обсуждала вопрос ввода миротворцев из других стран.

Касаясь Западных и Российских предложений по нормализации отношений между Ереваном и Баку, Григорян заверил, что в настоящее время на столе есть 2 бумаги - одна азербайджанская, над которой стороны работали, и российская, которая представляет собой предложение о параметрах пакета мирного соглашения.

"Ошибочно говорить, что есть Западный проект. Запад просто помогает найти варианты.  И, к примеру, в этом случае, когда на следующей неделе в Вашингтоне состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана с Госсекретарем США, - будет обсуждаться ответ армянской стороны на азербайджанские предложения. В этом вся суть всего процесса и спекуляции по этому вопросу, полагаю неуместны. Что касается российской версии, Армения одобряет ее и рассчитывает ее продвижения российской стороной", - заверил он, добавив, что нет Западных предложений, которым признается суверенитет Азербайджана над Арцахом.

Он подчеркнул, что на основе 5 известных пунктов Азербайджана, представлена более развернутая версия, на которую Армения ответила, и которая скоро будет обсуждаться.

На уточнение, есть ли в развернутом документе условия Азербайджана, где Арцах признается ее частью, Григорян отметил, что в документе нет каких-либо упоминаний о Нагорном Карабахе. По его словам, между срок, конечно же проскальзывают какие-то намеки о Нагорном Карабахе, и именно поэтому Армения в ходе переговоров будет конкретизировать эти пункты.

"На основе 5 пунктов, представлен более развернутый вариант. Конечно, мы проделали более специализированную работу, чтобы это стало документом, близким к рамкам мирного договора, поскольку первый вариант, который мы получили, требовал большой работы над ним. И вскоре мы продолжим переговоры по этому документу", - сказал он.

Касаясь разблокировки транспортных коммуникаций в регионе, Григорян заверил, что если Азербайджан будет искренен, за несколько дней может произойти разблокировка, открытие дорог, если Баку не будет требовать маршрута в коридорной логике. Он еще раз подчеркнул, что договоренности от 9 ноября 2020 года не предполагают коридорной логики, меж тем Азербайджан пытается ввести в заблуждение международное сообщество, представляя ситуацию, что якобы существуют иные договоренности, которые предполагают коридорную логику.

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