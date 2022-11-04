Пятница, 4 Ноября 2022 23:12

АрмИнфо.Защитник прав человека РА Кристине Григорян и председатель общественной организации "Институт либеральной политики" Татевик Матинян подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого будет реализован проект "Борьба с языком ненависти ради установления плюрализма и толерантного, демократического общества".

Проект финансируется правительством Королевства Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба ЗПЧ РА, на подписании меморандума присутствовал посол Королевства Нидерландов в Армении Нико Схермерсс.

Меморандум был подписан с учетом того, что язык ненависти распространяется угрожающими темпами как в Армении, так и в мире, в том числе через СМИ и другие интернет-ресурсы. Стороны согласились с тем, что разжигание ненависти может иметь чрезвычайно серьезные последствия для отдельных лиц, групп и общества в целом, на которые направлены такие высказывания.