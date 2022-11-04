Пятница, 4 Ноября 2022 20:57

АрмИнфо. Право народа Арцаха на самоопределение не подлежит торгу, говорится в заявлении Высшего духовного совета, которое обнародовано по итогам обсуждений на собрании Совета, созванном 1-4 ноября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

В заявлении духовенство, в частности, выражает глубокую обеспокоенность по поводу продолжающейся агрессии Азербайджана в отношении Армении и Республики Арцах, особенно в связи с серьезнейшими вызовами, угрожающими Армении и Арцаху в результате 44-дневной войны 2020 года и развязанных 13 сентября 2022 года действий, а также неблагоприятными геополитическими и региональными событиями вокруг двух армянских государств.

В ААЦ очень обеспокоены процессом искажения духовно-нравственных ценностей в жизни армянского народа, кризисом идентичности, внутрисоциальной поляризацией, нарастанием чувства неопределенности и тревоги за будущее, усилением эмиграционных настроений, которые с их разъедающим влиянием затрудняют процесс преодоления существующих вызовов существования.

Высший судебный совет выражает свою поддержку и солидарность с народом Нагорного Карабаха в своем стремлении реализовать право на самоопределение. В ААЦ убеждены, что это право не подлежит торгу.

ААЦ приветствует усилия международного сообщества и дружественных стран, направленные на установление стабильности и мира в регионе и мирное урегулирование существующего конфликта путем переговоров. Отмечается, что в рамках процесса мирного урегулирования приоритет должен быть отдан освобождению военнопленных и удерживаемых гражданских лиц, а также возвращению тел погибших.

Духовенство призывает власти Республики Армения приложить все усилия для устранения разделительных линий в нашей национальной жизни, приостановления дискриминационных подходов, обусловленных политическими убеждениями, преодоления атмосферы ненависти и вражды, инициирования содержательного и здорового диалога с участием всех национальных кругов, чтобы можно было посредством национального единства обеспечить безопасность Армении и Республики Арцах, восстановить территориальную целостность, предотвратить возможные новые болезненные человеческие и территориальные потери, последовательно отстаивать право на самоопределение народа НКР на международных площадках.

«Призываем всех армян, проживающих на Родине и во всем мире, объединиться в защиту суверенитета и территориальной целостности Армении и права Арцаха на самоопределение. По милости Божией, наш народ достойно преодолеет и это испытание», - говорится в заявлении.

Высокопоставленные священнослужители уже несколько дней вели дискуссии в Первопрестольном за закрытыми дверьми. Предыдущее заседание Высший Духовный Совет созывал пять месяцев назад. Тогда было заявлено, что мир невозможно установить за счет унижения национального достоинства, в условиях непрекращающихся посягательств на территориальную целостность родного государства, наличия военнопленных, постоянных угроз Азербайджана, пропаганды армянофобии. Мир должен опираться на принципах справедливости, достоинства и уважения прав. «Вне зависимости от существующих давлений, внешних угроз, особенно в условиях внутренней социальной поляризации, власти Армении и Арцаха не должны предпринимать шагов, угрожающих независимой армянской государственности и будущему Арцаха, не должны идти на компромисс в вопросе приверженности основным правам нации и стремления к исторической справедливости», - говорилось в заявлении Высшего духовного совета ААЦ.