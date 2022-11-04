Пятница, 4 Ноября 2022 20:52

АрмИнфо. Посольство США в Армении выступило с заявлением в преддверии митинга в Ереване 5 ноября.

«Местные СМИ сообщают, что 5 ноября 2022 года около площади Франции ожидаются демонстрации, которые начнутся примерно в 15:00, за которыми, возможно, последует шествие», - отмечается в заявлении.

Согласно заявлению, демонстрации могут стать «непредсказуемыми», и «участники могут в любой момент изменить направление движения, создавая новые препятствия для движения и перемещения», - заявили в посольстве.

«Даже мирные демонстрации могут перейти в конфронтацию и, возможно, перерасти в насилие», - отмечается в заявлении.

Посольство призвало следить за обновлениями в местных СМИ, избегать толпы и демонстраций, сообщать друзьям и родственникам о своей безопасности и быть внимательными к своему окружению.