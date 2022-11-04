Пятница, 4 Ноября 2022 17:39

АрмИнфо.Визит спикера парламента Ирана Мохаммеда Багира Голабиафа в Азербайджан отложен. Об этом агентству Turan сообщили в посольстве Ирана в Баку.

Причина переноса визита не сообщается. Судя по всему, это связано с обострением отношений между Баку и Тегераном в последнее время и военными учениями ВС Азербайджана на иранской границе.

Меж тем, как сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу парламента РА, Голибаф получил приглашение посетить Армению и принял его. При этом не уточняется дата возможного визита главы иранского парламента в Ереван.