Пятница, 4 Ноября 2022 17:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 школа N181, жилые дома 82, 86 на улице Андраника, абоненты-жильцы жилых домов 17, 18, 19 в 1-ом квартале Давташена и детский сад N61;

11:00-17:00 жилые дома 20 на улице А.Хачатряна, 21, 21/1, 21/2, 21/5, 23, 23/1, 23/2 на улице Папазяна, жилые дома 19, 19/8, 21 и частные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса, жилые дома 10, 12, 45/2, 47 и частные дома 37-67А на улице Амбардзумяна, частные дома 4-42 на улице Прошяна, абоненты-жильцы жилого дома 43 на улице Исраеляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “К.Мкртчян”, “Д.Саргсян”, “Б.Карназян”, “С.Заргарян”, “А.Саакян”, ЗАО “Джраин каруйцнер”, ООО “Абсео-Арт”, ООО ‘ГорНан”, “Озеленение и охрана окружающей среды”, ООО “Секюрити Дрим”, ЗАО “Еркахлуйс”, жилые дома 37, 39 на улице Арташисяна, частные дома на улице Арташисяна, частные дома на переулке Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 17-24; частные дома 1-67 на улице Арменакяна, 301-305 на улице Норки Айгинер в Норк Мараше;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Арташар;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Таперакан;

11:00-16:00 жилые дома 47а, 47б, 47В на улице Исакова, 3, 3а, 3б, 4 на улице Араратяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 поселок тоннеля “Арпа-Севан” в городе Вайк;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-14։00 6, 7, 8 микрорайоны, офис гаозовй конторы, здание мэрии и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян; частично село Дзорахбюр;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании ‘ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в городе Варденис;

в Ширакской области:

10:00-14:00 насосная станция села Казанчи в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 квартал “Екехеци” в селе Гусанагюх в Анийском регионе;

11:00-17:00 частично город Маралик в Анийском регионе; села Дзитанков, Ланджик, Караберд, Дзоракап;

в Сюникской области:

10:00-12:00 улицы Григора Татеваци, Комитаса, Вардана Мамиконяна в городе Горис;

12:30-15:00 Капанское шоссе, квартал “Айгестан”, улицы Аревшат 1, 2, 3, улицы Вардана Мамиконяна, Христофори в городе Горис;

15:00 17:00 улица Сюник, квартал “Ванки тап” в городе Горис;

10:30 16:30 частично село Арташен.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 28, 34, 34А в кв. Б-1, жилые дома 1, 2, 3, 5, 6 в 4-ом квартале Давташена;

11:00-16:00 подъезды 1-8 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 7, 9 и частные дома 23-27 на улице Амбардзумяна, жилые дома 21, 34 на улице Гюльбенкяна, жилой дом 8 и частные дома 5-20 на улице А.Аветисяна, жилые дома 12, 12/1, 14, 23, 23/1, 23/2, 25 на пр. Комитаса, частные дома 23-25 на переулке Комитаса, жилые дома 22, 22/3 на улице Папазяна, 22 на улице М.Аветисяна, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1 19/2, 21, 21/1, 21/5 на улице Рубинянца, посольство РФ в РА (односторонне), детский сад N155, Дворец Пионеров, медицинский центр “Тоноян”, училище “Квант”, частные дома улицы Арташисяна, частные дома на 2-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 19, 21 на пр. Багратуняца, жилой дом 2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 село Партизак;

в Араратской области:

11:00-13:30 частично село Верин Двин;

11:00-16:00 жилые дома 39, 41, 45 на улице Араза, 5, 7 на улице Араратян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

14:00-16:00 частично село Бурастан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Агаракадзор; села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 частично село Шатин;

13:00-15:00 улица Андраника, частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; село Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

в Котайкской области:

10։00-16։00 частично село Ариндж;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Котайк, Гегашен и Катнахбюр; село Камарис;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

15։30-17։00 частично община Варсер; автообслуживание, телецентр, насосная станция компании “Айджрмухкоюхи”, ЧП “Г.Седракян”, “Лев Лен”, “Газ Ама”, “Ара Арег”, “А.Салазарян”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, “Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

10:00-16:00 военный поселок Саваши;

в Тавушской области:

10:00-10:30 частично улицы Абовяна, Калинина, Гетапня в городе Дилижан;

10:30-11:00 частично улица Камо в городе Дилижан;

11:00-11:30 частично улица Гетапня в городе Дилижан;

13:30-14:00 Дилижанский учебно-исследовательский центр Центрального банка РА;

14:00-14:30 Международная школа города Дилижан;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично 1-ая улица села Ашоцк в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично город Маталик, училище в Анийском регионе; села Дзитанков, Ланджик, караберд, Дзоракап;

в Сюникской области:

09:30-11:00 жилые дома 1, 1а, 10, 12 на улице Ханджяна в городе Каджаран;

10:30-12:00 частично село Хнацах;

12:30-14:30 частично село Хнацах;

15:00-16:30 частично село Хнацах.