Пятница, 4 Ноября 2022 16:42

АрмИнфо.Конгресс депутатов Испании (Нижняя палата парламента) в знак солидарности с Арменией не ратифицировал международное соглашение, подписанное с Азербайджаном.

Как сообщает El Confidencial, соглашение, подписанное в Мадриде в декабре 2021 года, подразумевает обмен и взаимную защиту секретной информации.

Депутат Марта Росик пристыдила правительство Испании за молчанием перед лицом азербайджанской агрессии против Армении и Нагорного Карабаха. Она также подвергла критике тот факт, что до сих пор Испания не признала такое злодеяние, как Геноцид.

"Вместо этого мы находим у себя такие соглашения", - посетовала она.

В свою очередь депутат Элой Суарес напомнил, что в начале прошлого месяца Конгресс принял резолюцию, осуждающую азербайджанскую агрессию в отношении Армении, в результате которой в сентябре погибло более 200 человек.

В результате голосования по ратификации документа 174 депутата высказались против, 132 - "за".